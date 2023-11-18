الصربي سيرجي سافيتش يعود للمشاركة مع الهلال السعودي في مواجهة الحزم

المصدر: د ب أ

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ذكر تقرير إخباري، اليوم السبت، أن الصربي سيرجي سافيتش سيعود للمشاركة ضمن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي في مواجهة الحزم المقررة يوم السبت المقبل ضمن المرحلة الرابعة عشر من دوري روشن السعودي.

وكان اللاعب الدولي الصربي يعاني من التواء في الركبة تعرض له في المباراة أمام الفتح، ضمن المرحلة الثانية عشر من الدوري السعودي، والتي انتهت بفوز الهلال 2 / صفر، حسب ما أعلنه النادي.

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية أن مصادر خاصة كشفت لها أن سافيتش سيجري اختبارات روتينية لموضع إصابته في الركبة قبل استئناف نشاطه والمشاركة في تدريبات الفريق الجماعية.

وبخوض سافيتش مواجهة الحزم في 25 نوفمبر الجاري، تأكدت مشاركته في ديربي الرياض المرتقب أمام النصر في الأول من ديسمبر المقبل على ملعب الملك فهد الدولي.

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