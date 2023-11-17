مايكل إيمينالو مدير كرة القدم في رابطة الدوري السعودي للمحترفين : نأمل في فترة انتقالات شتوية هادئة

المصدر: رويترز

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قال مايكل إيمينالو مدير كرة القدم في رابطة الدوري السعودي للمحترفين إنه يتعين على أندية الدوري السعودي التعاقد فقط مع لاعبين على "أعلى مستوى" خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير بعد الإنفاق بسخاء في الصيف.

وأنفقت أندية الدوري السعودي 957 مليون دولار خلال فترة الانتقالات الصيفية التي أغلقت في السعودية في السابع من سبتمبر وتم خلالها التعاقد مع العديد من اللاعبين البارزين من بينهم نيمار وكريم بنزيمة ونجولو كانتي.

وتجاوز إنفاق الدوري‭‭‭ ‬‬‬السعودي إنفاق أربع من بطولات الدوري "الخمس الكبرى" في أوروبا، بينما أنفقت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز فقط أكثر على صفقات الانتقالات مما انفقته السعودية.

وقال إيمينالو في مقابلة عبر الموقع الإلكتروني لرابطة الدوري السعودي للمحترفين "أعتقد أننا حققنا ما أردنا تحقيقه وهو دخول السوق والمنافسة بقوة".

وأضاف "لكننا أيضا أردنا القيام بذلك مع منح كل فريق في الدوري فرصة للتحسن. وأعتقد أننا حققنا هذا الهدف.

"وأعتقد أيضا أن ما ترونه من حيث جودة المباريات وأداء معظم اللاعبين الدوليين الموجودين هو دليل على أن سوق الانتقالات كانت جيدة نسبيا".

ولدى سؤاله عما إذا كانت فترة الانتقالات المقبلة ستشهد أيضا حالة نشاط مماثل قال إيمينالو "آمل ألا تكون مزدحمة للغاية لأنني أعتقد أن المهمة التي تم إنجازها كانت مثيرة للاهتمام وقوية تماما وأعتقد أن معظم الأندية لديهم ما يحتاجونه".

وتابع قائلا "ونأمل أن يتحول الاهتمام الآن إلى العمل داخل مرافق التدريب للارتقاء بهؤلاء اللاعبين وإتاحة الوقت للتكيف وتقديم الأداء المطلوب.

"الآن، مهما كان التحسن الإضافي الذي نود إدخاله على أي فريق، فإننا نعتقد أنها ستكون إضافات على أعلى مستوى مع مرور الوقت وبذل الجهد".

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