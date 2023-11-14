الزمالك يعلن عن عقوبات فتوح وصبحي والزناري ويسحب الرئاسة الشرفية من مرتضى منصور

المصدر: رويترز

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أعلن نادي الزمالك المنافس في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم الاثنين إيقاف الثلاثي أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري لمدة شهر مع خصم نسبة من قيمة العقد السنوي لكل لاعب منهم.

كما قرر سحب الرئاسة الشرفية من مرتضى منصور رئيس النادي السابق.

وقال الزمالك في بيان نشره المركز الإعلامي للنادي "قررت الإدارة إيقاف الثلاثي أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري لمدة شهر.

"خصم 25% من العقد السنوي لظهير الفريق أحمد فتوح، وخصم 20% من العقد السنوي لحارس المرمى محمد صبحي، بالإضافة لخصم 15% من العقد السنوي لمدافع الفريق مصطفى الزناري".

وأكد الزمالك استمرار قرار عرض الثلاثي للبيع إضافة إلى إبلاغ الاتحاد المصري لكرة القدم ومنتخب مصر بالعقوبة الموقعة على اللاعبين.

كما قرر مجلس الإدارة الحالي إلغاء القرار الصادر في أبريل الماضي بتعيين رئيس النادي السابق مرتضى منصور في منصب الرئيس الشرفي وتخصيص مكتب له داخل النادي.

وكان الزمالك قد أعلن مطلع نوفمبر الجاري عرض الثلاثي للبيع "بسبب ارتكاب مخالفات وتجاوزات تستوجب التعامل معهم بطريقة حاسمة".

وينتهي عقد الظهير الأيسر فتوح والحارس صبحي مع الزمالك في يونيو حزيران العام المقبل بينما يمتد عقد المدافع الزناري حتى 2026.

وأكد الزمالك تجديد الثقة في معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني مشيرا إلى أنه "لم يتم طرح أو مناقشة أي شيء يتعلق بمدير فني أجنبي أو مصري لتدريب الفريق الأول".

واستغنى الزمالك عن مدربه خوان كارلوس أوسوريو بعد تراجع نتائج الفريق.

وتولى المدرب الكولومبي مسؤولية تدريب الزمالك في أبريل نيسان الماضي وفاز في ثماني من 17 مباراة مع الفريق بالدوري.

ويحتل الزمالك، الذي خسر آخر مباراتين بالدوري، المركز العاشر في المسابقة بثماني نقاط من ست مباريات.

وبلغ الزمالك نهائي كأس مصر لكرة القدم موسم 2022-2023 بفوزه بركلات الترجيح 4-3 على بيراميدز في المباراة الأولى لمعتمد جمال كمدرب للفريق خلفا لأوسوريو، والتي شهدت تألق حارسه محمد عواد بعد التعادل 3-3 عقب الوقت الأصلي والإضافي يوم الأربعاء الماضي.

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