الجيش الملكي يفشل في الانفراد بصدارة الدوري المغربي بعد الخسارة أمام أولمبيك آسفي

المصدر: د ب أ

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فشل فريق الجيش الملكي في الانفراد بصدارة الدوري المغربي لكرة القدم عقب خسارته أمام مضيفه فريق أولمبيك آسفي صفر / 1 خلال المباراة التي جمعتهما مساء السبت في الجولة التاسعة من المسابقة.

ويدين فريق أولمبيك آسفي بالفضل في هذا الفوز للاعبه بونيفاس هابا الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 56.

وشهدت المباراة طرد عبد الفتاح حدراف لاعب الجيش الملكي في الدقيقة 76.

وتوقف رصيد الجيش الملكي عند 17 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق الأهداف أمام نهضة بركان والرجاء.

في المقابل، رفع أولمبيك آسفي رصيده إلى 12 نقطة في المركز التاسع.

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