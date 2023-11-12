تيليس يشكر تاليسكا ورونالدو بعد تسجيل أول أهدافه في الدوري السعودي

المصدر: رويترز

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وجه اللاعب البرازيلي أليكس تيليس الشكر لزميليه في النصر، تاليسكا وكريستيانو رونالدو بعدما افتتح رصيده من الأهداف هذا الموسم في الدوري من كرة ثابتة في فوز فريقه 3-1 على الوحدة في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم السبت.

وسجل تيليس، الذي انضم إلى صفوف الفريق في يوليو الماضي قادما من مانشستر يونايتد الإنجليزي، الهدف الأول للنصر من ركلة حرة ظن عادة ما يسددها النجم البرتغالي أو البرازيلي تاليسكا لكنهما اكتفيا بالوقوف إلى جوار تيليس أثناء تسديدة الكرة ببراعة إلى داخل الشباك لمغالطة الحارس على ما يبدو.

وأبلغ اللاعب البالغ عمره 30 عاما محطة شركة الرياضة السعودية (إس.إس.سي) عبر مترجم "أول شيء هو انتصار للمجموعة كاملة. توجنا عمل الجميع بانتصار جميل".

وقال "أشكر تاليسكا ورونالدو على منحي الفرصة لتسجيل هدف كهذا لأننا نتدرب في كل حصة تدريبية على الكرات الثابتة. الهدف جميل أهديه لزوجتي وابنتي".

وبعدما حقق فوزه الرابع على التوالي، يعزز النصر أقدامه في المركز الثاني برصيد 31 نقطة من 13 مباراة، بفارق أربع نقاط خلف الهلال المتصدر قبل التوقف الدولي.

وأضاف اللاعب البرازيلي "نؤكد لجماهير النصر أن الجميع من لاعبين وجهاز فني يعمل على اسعادهم وبذل المجهود الكامل والفوز بالدوري".

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