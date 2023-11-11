اتحاد الكرة المصري: نرفض التشكيك في التحكيم واتخاذ إجراءات عاجلة بسبب بيان بيراميدز

المصدر: د ب أ

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أكد اتحاد الكرة المصري اتخاذه كافة الإجراءات تجاه التجاوزات غير المقبولة التي شهدها بيان نادي بيراميدز حول طاقم تحكيم مباراة فريقه أمام الزمالك في نصف نهائي كأس مصر .

وقال اتحاد الكرة المصري في بيان رسمي عبرصفحته بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك إنه تابع ما جاء في البيان الصادر عن نادي بيراميدز بشأن تعرض فريق الكرة لظلم تحكيمي في مباراته الأخيرة أمام نادي الزمالك في نصف نهائي كأس مصر والتي انتهي وقتها الأصلى بالتعادل الإيجابي 3 / 3، قبل فوز الزمالك بنتيجة 4 / 3 بعد الاحتكام لركلات الجزاء الترجيحية.

وقال أنه يؤكد على "تقديره واعتزازه بملاك نادي بيراميدز ودورهم الرائد في الاستثمار الرياضى"، كما يود في نفس الوقت "الرد على المغالطات التي جاءت في بيان نادي بيراميدز، لاسيما وأن الإدارة التنفيذية بالنادي تحاول أن توهم البعض بأن التحكيم هو المسؤول عن الخسارة ، لذا فإن الاتحاد المصري سيتخذ كافة الإجراءات اللازمة تجاه التجاوزات غير المقبولة التي جاءت في البيان الصادر من مجلس إدارة نادي بيراميدز بحق طاقم حكام المباراة والتي يرفضها الاتحاد المصري جملة وتفصيلا، لاسيما وأن هناك طرق وأطر شرعية على الأندية أن تسلكها للمطالبة بحقوقها في إطار سياسة الاحترام المتبادل بين الاتحاد وجميع الأندية".

وشدد الاتحاد على "احترامه واعتزازه لكل الأندية ووقوفه على مسافة واحدة من الجميع، كما يعمل جاهدا على تطوير منظومة التحكيم المصرى وفق خطة شاملة بدأت بالفعل ولن يتراجع عنها، رافضا في نفس الوقت المساس بالحكام أو التشكيك في نزاهتهم أو التعرض لهم بأي شكل من الأشكال".

وكان بيراميدز قد انتقد في بيانه، أداء التحكيم في اللقاء، مشيرا إلى أن ذلك كان النقطة السيئة في المباراة.

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