في أول مباراة بعد سانتو .. بنزيمة يسجل ثلاثية في فوز كبير للاتحاد على أبها برباعية في الدوري السعودي

المصدر: رويترز

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سجل كريم بنزيمة ثلاثة أهداف وصنع رابع في فوز كبير للاتحاد 4-2 على ضيفه أبها ليعود حامل لقب الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم للانتصارات بعد غياب طويل في أول مباراة بعد انفصاله عن مدربه نونو إسبيرتو سانتو الجمعة.

وحقق الاتحاد انتصاره الأول في ست مباريات بالدوري ليرفع رصيده إلى 24 نقطة في المركز الخامس مقابل 13 نقطة لأبها في المركز 13.

وافتتح المهاجم الفرنسي الثلاثية في الدقيقة 38 من علامة الجزاء بعد سقوطه داخل المنطقة وأدرك المهاجم الكاميروني كارل توكو إيكامبي التعادل لأبها عندما تابع تسديدة زميله سعد بقير التي ارتدت من البرازيلي مارسيلو جروهي حارس الاتحاد في الدقيقة 51.

لكن بعدها بثلاث دقائق مرر بنزيمة الكرة بكعبه إلى زميله إيجور كورنادو ليعيد الاتحاد للمقدمة.

وأضاف بنزيمة هدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 68 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء إثر هجمة مرتدة واختتم الثلاثة بعدها بدقيقة واحدة بتسديدة من مدى قريب بعد تمريرة عرضية من كورنادو.

وقلص فهد الجميعة الفارق لأبها بضربة رأس قبل النهاية بخمس دقائق.

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