ضمك يخطف تعادلاً من الأهلي في الدوري السعودي

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

خطف ضمك تعادلاً في اللحظات الأخيرة من مضيفه الأهلي 2 /2، أمس، ضمن منافسات الجولة 13 من دوري روشن السعودي لكرة القدم.

وتقدم الأهلي عن طريق عبد الباسط هندي في الدقيقة العاشرة، قبل أن يضيف سميحان النابت الهدف الثاني في الدقيقة 44.

وفي الدقيقة 73 سجل فاروق شافعي الهدف الأول لضمك، قبل أن يدرك نيكولاي ستانسيو التعادل في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني.

ورفع الأهلي رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثالث، فيما رفع ضمك رصيده إلى 15 نقطة في المركز التاسع.

وفي مباراة أخرى بالجولة نفسها، تعادل الرياض مع ضيفه الفتح 1 /1.

وتقدم الفتح عن طريق عباس الحسن في الدقيقة 34، قبل أن يسجل صالح آل عباس هدف التعادل للرياض في الدقيقة 68.

ورفع الفتح رصيده إلى 24 نقطة في المركز الخامس، فيما رفع الرياض رصيده إلى 12 نقطة في المركز الرابع عشر.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز