الزمالك يهزم بيراميدز ويضرب موعداً مع الأهلي بنهائي كأس مصر

المصدر: رويترز

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بلغ الزمالك نهائي كأس مصر لكرة القدم موسم 2022-2023 بفوزه بركلات الترجيح 4-3 على عشرة لاعبين من بيراميدز التي شهدت تألق حارسه محمد عواد بعد التعادل 3-3 عقب الوقت الأصلي والإضافي أمس.

وتأهل الزمالك لمواجهة الأهلي، حامل اللقب، في نهائي البطولة.

وتصدى الحارس عواد للركلتين الرابعة والخامسة لبيراميدز من أحمد سامي ومصطفى فتحي، بعدما أهدر محمد أشرف (روقة) الركلة الثانية للزمالك وسدد في القائم الأيمن.

وتقدم فيستون مايلي لبيراميدز مبكراً بعد تمريرة من عبد الله السعيد الذي سيطر على رمية تماس نفذها زميله محمد الشيبي.

وعقب الهدف، أهدر الزمالك عدة فرصة كبرى للتسجيل، وسدد القائد محمود عبد الرازق (شيكابالا) فوق العارضة، ثم نفذ أحمد سيد (زيزو) ركلة حرة اصطدمت بإطار المرمى.

وبحث المدرب جايمي باتشيكو عن تأمين النتيجة، ودفع بلاعب الوسط أحمد توفيق بدلاً من وليد الكرتي، بعد ساعة من اللعب، ليحصل البديل على بطاقة صفراء بعد دقيقة واحدة من مشاركته.

وقبل 11 دقيقة من النهاية، تلقى توفيق البطاقة الصفراء الثانية بعد مخالفة مع يوسف إبراهيم (أوباما) ليغادر الملعب مطروداً.

وبدا أن بيراميدز في طريقه لحسم المباراة، لكن نبيل عماد (دونجا) نجح في إدراك التعادل للزمالك بضربة رأس، بعد تمريرة بالرأس من البديل ناصر منسي في الدقيقة الثانية للوقت بدل الضائع.

وبعد مرور دقيقتين من الشوط الإضافي الأول، سجل مصطفى فتحي الهدف الثاني لبيراميدز، مستغلاً تمريرة من رمضان صبحي بعد رمية تماس نفذها الشيبي.

ولم يدم التقدم سوى ثماني دقائق، وتعادل البديل سامسون أكينيولا، بعدما تبادل الكرة مع أوباما، وسدد من مدى قريب في شباك حارس بيراميدز أحمد الشناوي.

لكن محمد حمدي مدافع بيراميدز جعل النتيجة 3-2 بتسديدة مباشرة من مدى قريب بعد تمريرة فتحي عقب ثلاث دقائق من بداية الشوط الإضافي الثاني.

إلا أن منسي أعاد الزمالك للمباراة مجدداً بضربة رأس بعد ركلة ركنية من زيزو قبل ثماني دقائق من النهاية.

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