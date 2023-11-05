رونالدو يقود النصر للفوز على الخليج ومطاردة الهلال في الدوري السعودي

المصدر: رويترز

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سجل كريستيانو رونالدو هدفا وصنع آخر في فوز النصر 2-صفر على ضيفه الخليج المتعثر ليواصل التقدم في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم السبت.

ورفع النصر صيده إلى 28 نقطة من 12 مباراة في المركز الثاني متأخرا بأربع نقاط عن الهلال المتصدر.

ومنح القائد رونالدو التقدم لفريقه بعد 26 دقيقة من البداية بتسديدة قوية من عند حافة منطقة الجزاء بعدما ألغى حكم الفيديو المساعد هدفا لزميله ساديو ماني بعد مراجعة طويلة.

واستغل رونالدو ركلة حرة نفذها زميله أليكس تيليس ومرر الكرة إلى زميله غير المراقب إيمريك لابورت ليسدد مباشرة في الشباك بالدقيقة 58 ليجعل النتيجة 2-صفر بعدما أكدت تقنية حكم الفيديو صحة الهدف.

وحاول الخليج العودة للمباراة لكن المصري محمد شريف لم يستغل فرصتين من مدى قريب ليواصل الخليج نتائجه السلبية ويتجمد رصيده عند عشر نقاط في المركز 15.

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