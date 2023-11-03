لجنة الانضباط السعودية توقف طارق حامد مباراتين وتغرّمه 20 ألف ريال

المصدر: رويترز

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أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم إيقاف المصري طارق حامد، لاعب وسط نادي ضمك، مباراتين وتغريمه 20 ألف ريال سعودي، بسبب سلوك غير رياضي.

وأظهرت الكاميرات اللاعب الدولي المصري يقوم بإشارة غير لائقة خلال مباراة فريقه أمام الخليج في كأس ملك السعودية وعقب تسديده ركلة ترجيح بنجاح.

وقالت اللجنة، في نص القرار المنشور عبر الموقع الرسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم: «ثبوت مخالفة لاعب نادي ضمك طارق حامد للوائح لجنة الانضباط والأخلاق».

وأضافت: «إيقاف لاعب نادي ضمك طارق حامد مباراتين في جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم».

وأكدت أن «القرار غير قابل للاستئناف وفقاً للمادة (144) من لائحة الانضباط والأخلاق».

وودع ضمك منافسات كأس الملك على يد الخليج بركلات الترجيح بنتيجة 6-5 بعدما انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

وانضم طارق حامد إلى صفوف ضمك مطلع الموسم الجاري قادماً من الاتحاد، بعدما أسهم في تتويج الأخير بلقب دوري المحترفين السعودي.

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