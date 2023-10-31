حمد الله وبنزيمة يقودان الاتحاد لدور الثمانية بكأس الملك

المصدر: رويترز

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تألق المغربي عبد الرزاق حمد الله وزميله الفرنسي كريم بنزيمة ليقودا الاتحاد حامل لقب دوري المحترفين السعودي لكرة القدم لبلوغ دور الثمانية بكأس الملك عقب الانتصار كبير بنتيجة 3-صفر على مضيفه الفيحاء.

وفي وقت سابق اليوم، عاد المتألق يانيك كاراسكو للتألق مع فريقه الشباب ليقوده للفوز على مضيفه الفتح 2-1 عقب اللجوء لوقت إضافي ليبلغ دور الثمانية للبطولة بينما اطاح التعاون بضيفه الوحدة وصيف بطل النسخة الماضية بفوزه عليه 2-صفر في الدور ذاته.

وكان حمد الله في قمة تألقه اليوم وواصل هوايته في تسجيل الأهداف مبادرا بمنح فريقه التقدم في الدقيقة الخامسة من عمر اللقاء بعد تمريرة متقنة من رومارينيو انفرد بها بمرمى الفيحاء ليرسل حمد الله الكرة من فوق الحارس نحو الشباك.

وعاد حمد الله ليهز الشباك من جديد قبل نهاية زمن اللقاء بثلاث دقائق بعد ان اقتنص الكرة داخل منطقة الجزاء واطلق تسديدة قوية في المرمى.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة، أكمل بنزيمة الثلاثية بتسديدة قوية رائعة من داخل منطقة الجزاء لتسكن في سقف الشبكة ليطلق الحكم بعدها صفارة النهاية معلنا انتصار الاتحاد وبلوغه دور الثمانية.

* كاراسكو يتألق

ومدفوعا بانتصاره المستحق على ضيفه الطائي في الجولة الماضية من دوري المحترفين في أول مباراة على ملعبه الجديد، استطاع الشباب العودة في النتيجة بعد أن كان الفتح البادئ بالتسجيل في الدقيقة 24 بواسطة لاعبه كريستيان تيو.

لكن كاراسكو، الذي أصيب في كاحل القدم خلال مباراة الطائي، رد بقوة مسجلا هدف التعادل في الدقيقة 59 من ركلة ركنية خدعت حارس الفتح لينتهي الوقت الأصلي بتعادل الفريقين 1-1.

ولجأ الفريقان لوقت اضافي عاد فيه البلجيكي كاراسكو (30 عاما) لتقمص دور البطولة بتسجيله هدف الانتصار في الدقيقة العاشرة من الشوط الإضافي الثاني ليفوز الشباب ويعبر لدور الثمانية.

ورغم المعاناة التي تسبب فيها للهلال وخسارته بصعوبة بركلات الترجيح في نهائي البطولة الموسم الماضي، بدا الوحدة ظلا باهتا للفريق الذي خاض نهائي العام الماضي ليتراجع 2-صفر عقب 11 دقيقة من البداية.

افتتح التعاون التسجيل بفضل هدف عبد الله الحافظ لاعب الوحدة بالخطأ في مرماه حيث اعاد الكرة لحارسه منير المحمدي الذي أخطأ في تقديرها لتسكن الشباك في الدقيقة الثانية من اللقاء.

وعزز الإسباني الفارو ميدران تقدم فريقه في الدقيقة 11 من ركلة حرة سكنت شباك المحمدي بعد أن اصطدمت الكرة بأرضية الملعب أمام المرمى وارتدت إلى داخل الشباك ليتأهل التعاون لدور الثمانية أيضا.

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