أندرسون تاليسكا مهاجم النصر ينافس زميله كريستيانو رونالدو في السباق على لقب هداف الدوري السعودي للمحترفين

المصدر: رويترز

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يواصل أندرسون تاليسكا مهاجم النصر تسجيل الأهداف مقلصا الفارق بينه وبين زميله كريستيانو رونالدو في السباق على لقب هداف الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم فيما استمر تعثر الاتحاد حامل اللقب.

وفيما يلي أبرز مقتطفات الجولة 11 من المسابقة..

‭‭‭‭*‬‬‬‬تاليسكا يهدد عرش رونالدو

سجل تاليسكا هدفين في فوز النصر 3-1 على الفيحاء ليصل إلى هدفه الثامن في المسابقة متأخرا بثلاثة أهداف عن رونالدو المتربع على عرش قائمة الهدافين.

وسجل المهاجم البرازيلي أهدافه في المباريات الست الأخيرة ليكون قد سجل في جميع مشاركاته منذ عودته من الإصابة.

واكتفى القائد رونالدو بتسجيل هدف واحد في ثلاث مباريات.

*تعثر الاتحاد مستمر

استقبل الاتحاد هدفا قرب النهاية ليتعادل 2-2 مع ضيفه الحزم ويظل دون فوز للمباراة الرابعة.

وحصد حامل اللقب ثلاث نقاط فقط في أربع مباريات متراجعا للمركز السادس وبفارق ثماني نقاط عن الهلال المتصدر.

وتزداد الضغوط على المدرب نونو سانتو قبل نحو شهر ونصف من بداية كأس العالم للأندية التي ستقام في جدة.

*ثنائي صربيا يُسقط الأهلي

بدا الهلال في اختبار صعب أمام الأهلي لكن الصربي سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش وألكسندر ميتروفيتش سجلا هدفين في الشوط الأول ليحسم الفريق قمة الجولة بنتيجة 3-1.

وواصل ميلينكوفيتش-سافيتش لاعب الوسط تقديم الحلول الهجومية لفريق المدرب جورجي جيسوس بعدما سجل أمام مومباي سيتي في دوري أبطال آسيا كما سجل هدفه الثالث في ثلاث مباريات في الدوري.

ورفع المهاجم ميتروفيتش رصيده إلى ثمانية أهداف متساويا مع تاليسكا ومطاردا لرونالدو.

*الأمطار تعطل حكم الفيديو المساعد

تعطلت تقنية حكم الفيديو المساعد في مباراة الطائي والرياض بسبب هطول الأمطار.

وعرض مقطع على وسائل التواصل الاجتماعي لأحد الفنيين وهو يعيد ضبط التقنية أثناء الشوط الأول للمباراة التي انتهت بنتيجة 3-2 للطائي.

*إصابة سانتوس تتسبب في طرده

تعرض إياجو سانتوس مدافع الشباب للإصابة أمام أبها ليسقط أرضا ما تسبب في عرقلته للمهاجم كارل توكو إيكامبي وهو ما كلفه بطاقة صفراء ثانية ليطرد في الدقيقة 72 وقبل دقيقة واحدة من استقبال فريقه للهدف الأول في الخسارة 2-1.

وأصدرت إدارة الشباب بيانا بعد المباراة عبرت فيه عن "استيائها الشديد من الأخطاء التحكيمية المؤثرة التي صاحبت مواجهات الفريق في الدوري".

وانتقد الشباب في بيانه عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقا باسم تويتر قرارات الحكام رغم "توفر أحدث التقنيات لمساعدة الحكام على اتخاذ القرارات الصحيحة".

وأشار الشباب إلى عزمه المطالبة بالاستعانة بحكام أجانب لإدارة مبارياته المقبلة.

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