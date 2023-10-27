بعد أربعة أشهر فقط من تعينه.. القادسية السعودي ينفصل عن مدربه فاولر مهاجم ليفربول السابق

المصدر: رويترز

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أنهى نادي القادسية المنافس في دوري الدرجة الثانية السعودي لكرة القدم تعاقده مع مدربه الإنجليزي روبي فاولر اليوم الجمعة بعد أربعة أشهر فقط من تعيين مهاجم ليفربول السابق على رأس الجهاز الفني.

وتولى فاولر (48 عاما)، وهو ثامن أفضل هداف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز وشارك في 26 مباراة دولية مع منتخب إنجلترا، مهمة تدريب النادي السعودي في يونيو الماضي.

ويحتل القادسية المركز الثاني في دوري القسم الثاني السعودي، ويتأخر عن العروبة المتصدر بنقطة واحدة بعد أول ثماني جولات.

وقال القادسية في بيان "يثمن النادي جهود المدرب واحترافيته خلال الفترة السابقة ويتمنى له كل التوفيق في مسيرته المهنية".

وحل محل فاولر مدرب إشبيلية ومرسيليا السابق ميشيل جونزاليس الذي لعب أيضا في مركز خط الوسط بنادي ريال مدريد ومنتخب إسبانيا.

وسبق لفاولر تدريب أندية موانجثونج يونايتد التايلاندي وبرزبين رور الأسترالي وإيست بنغال الهندي.

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