توقيف رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم بتهمة الفساد المالي

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال مسؤولون اليوم الخميس إن الشرطة التونسية اعتقلت رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم وديع الجريء بتهمة الفساد المالي.

وقال مصدر قضائي إن الجريء سيمثل في وقت لاحق اليوم أمام قاضي التحقيق.

وقال شكري حمزة المتحدث باسم وزارة الرياضة التونسية إن اعتقال الجريء يأتي على خلفية تجاوزت مالية ومخالفات في العقد المبرم بين الاتحاد التونسي لكرة القدم ومديره الفني.

ويتولى الجريء رئاسة الاتحاد التونسي لكرة القدم منذ 2012.

ولم يتسن على الفور الاتصال بالاتحاد التونسي لكرة القدم للتعليق.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز