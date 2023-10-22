براهيمي يساهم بخمسة أهداف في مباراة واحدة للغرافة في جولة صعود الريان للقمة

المصدر: رويترز

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ساهم ياسين براهيمي قائد الغرافة في خمسة أهداف في مباراة واحدة ليواصل سجله المميز هذا الموسم بينما استغل الريان تأجيل مباراة السد ليرتقي لصدارة دوري نجوم قطر لكرة القدم في جولة شهدت أربع مباريات فقط.

وفيما يلي أبرز مقتطفات الجولة السادسة للمسابقة..

* الريان يتصدر رغم سقوط مورينو

انفرد الريان بصدارة الدوري برصيد 15 نقطة متقدما بفارق نقطتين عن أقرب منافسيه الغرافة والسد الذي تأجلت مباراته أمام العربي لانشغاله بمواجهته الفيصلي في دوري أبطال آسيا.

وسقط المهاجم الإسباني رودريجو مورينو أثناء تسديد ركلة جزاء وأطاح بها بعيدا عن المرمى قبل أن يهدرها مجددا بعد إعادتها في الفوز 2-صفر على عشرة لاعبين من أم صلال.

* براهيمي وخمسة أهداف

توج الجزائري براهيمي بجائزة أفضل لاعب في الدوري عن شهري أغسطس آب وسبتمبر أيلول الماضيين ويبدو أنه يطمح لنيل الجائزة الشهر الجاري بعدما ساهم في خمسة أهداف سجلها الغرافة في الفوز 5-2 على معيذر.

وصنع براهيمي أول ثلاثة أهداف لفريقه الذي يتأخر بنقطتين عن المتصدر قبل تسجيل هدفين في الدقائق الأخيرة.

ورفع اللاعب البالغ عمره 33 عاما رصيده إلى تسعة أهداف في صدارة هدافي المسابقة.

* صحوة البديل دراكسلر لا تكفي

لم تكن جهود الألماني يوليان دراكسلر كافية لعودة الأهلي في النتيجة أمام قطر الذي فاز 4-2 ليحقق فوزه الأول في المسابقة هذا الموسم.

وفور مشاركة البديل دراكسلر سجل هدفين في أربع دقائق ليجعل النتيجة 3-2 قبل نحو 24 دقيقة من النهاية.

لكن راؤول ساندا لاعب قطر سجل هدفه الثاني قرب النهاية لتفشل محاولة اللاعب المتوج بكأس العالم 2014 في تعديل النتيجة.

* المرخية ينتصر أخيرا

أنهى المرخية سلسلة نتائجه السلبية وحقق أول انتصار له في الموسم على حساب الشمال 2-1.

وبعد خمس هزائم حول المرخية، متذيل الترتيب، تأخره بهدف لانتصار بفضل ثنائية الجامبي يوسف نجي الذي سجل هدف الفوز قبل دقيقتين من النهاية.

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