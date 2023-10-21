رسمياً.. حسين لبيب يفوز برئاسة مجلس إدارة الزمالك المصري لمدة أربع سنوات مقبلة

المصدر: د ب أ

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أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نادي الزمالك المصري، فوز حسين لبيب بمنصب رئيس مجلس إدارة القلعة البيضاء وقائمته الموحدة لمدة أربع سنوات مقبلة.

وقالت اللجنة عقب الانتهاء من فرز الأصوات بعد منتصف ليل الجمعة /السبت إن حسين لبيب نجح في الفوز بمقعد رئيس مجلس الإدارة بعد منافسة مع فاروق جعفر وعمر هريدي وميرفت السيد أحمد وماجد فاروق الحنبلي.

وأضافت اللجنة أن هشام نصر فاز بمقعد نائب رئيس مجلس الإدارة بعد منافسة شرسة مع هاني العتال فيما أنهي حسام المندوه منصب أمانة الصندوق لصالحة بعد منافسة من عبد المجيد سليم وكريم عادل عبيد ومحمد قدري محمد الماوي، فيما أعلن خالد لطيف انسحابة قبل ساعات من إجراء الإنتخابات .

وأوضحت أنه بالنسبة لمنصب العضوية فوق السن، فاز كل من أحمد سليمان وهاني شكري وهاني برزي وحسين السيد وعمرو أدهم ومحمد طارق وفاز بمقاعد تحت السن كل من أحمد خالد ورامي نصوحي ونيرة الأحمر.

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