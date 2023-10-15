غداً الاثنين بإستاد هزاع بن زايد في مدينة العين.. طاقم تحكيم إماراتي لمباراة مصر والجزائر الودية

المصدر: د ب أ

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أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم اليوم الأحد تعيين يحيي الملا حكماً للمباراة الودية التي تجمع منتخب مصر بنظيره الجزائري مساء غداً الاثنين بإستاد هزاع بن زايد في مدينة العين.

وذكر الاتحاد الإماراتي عبر حسابه الرسمي بشبكة "إكس" (تويتر سابقا) اليوم الأحد أن طاقم تحكيم دولي إماراتي بقيادة يحيى الملا سيدير مباراة مصر والجزائر الدولية الودية التي ستقام في استاد هزاع بن زايد بمدينة العين

وأضاف " يعاون الملا كل من محمد احمد يوسف وحسن المهري كحكام مساعدين وأحمد عيسي درويش حكم رابع ومحمد عبيد خادم وجاسم عبدالله لتقنية الفيديو".

وخاض المنتخب المصري معسكراً مغلقاً لمدة أسبوع بمدينة العين الإماراتية شهد مواجهة زامبيا ودياً الخميس الماضي أنتهت بفوز منتخب مصر بهدف نظيف.

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