ترتيبات خاصة لمشاركة الفريق في بطولة كأس العالم للأندية.. اتحاد جدة السعودي في المونديال طقم خاص ومتجر عالمي

المصدر: د ب أ

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حددت إدارة نادي اتحاد جدة السعودي ترتيبات جديدة وخاصة لمشاركة الفريق الأول لكرة القدم في بطولة كأس العالم للأندية، المقررة في جدة في ديسمبر المقبل، وتتضمن تدشين متجر عالمي وطقم خاص "مونديالي" للفريق.

ونقلت صحيفة "الرياضية" السعودية اليوم السبت عن مصادر وصفتها بأنها خاصة أنه "سيتم التعاقد مع شركة عالمية لتأمين أطقم الملابس المونديالية، إضافة إلى توفير إصدارات مختلفة تخص مسيرة وإنجازات وتاريخ النادي توزع على الجماهير، فضلا عن تقديم أغان خاصة للاتحاد، ولقطات يتم عرضها في ملعب الجوهرة خلال المباريات وبعد نهايتها."

ويشارك اتحاد جدة في النسخة العشرين من كأس العالم للأندية بصفته بطل دوري روشن السعودي لموسم 2022 / 2023، ليسجل مشاركته الثانية في مونديال الأندية.

وكان اتحاد جدة قد شارك للمرة الأولى في كأس العالم للأندية للمرة الأولى في عام 2005 وأحرز حينها المركز الرابع.

ويستهل الاتحاد مشواره في كأس العالم للأندية 2023 بمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا، على أن يواجه الفائز بينهما الأهلي المصري بطل دوري أبطال أفريقيا في دور الثمانية.

من ناحية أخرى، ردت إدارة نادي الوحدة الإماراتي على ما تردد حول وجود مفاوضات مع المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم فريق اتحاد جدة، بعبارة "ليس ضمن خياراتنا"، حسب ما أوضحه مصدر لصحيفة "الرياضية" في النادي الإماراتي.

وأشار المصدر،الذي لم يتم تسميته، إلى أن نادي الوحدة لم يتقدم بأي عرض شفهي أو رسمي ولم يفكر حتى في التعاقد مع المهاجم المغربي، علما بأن الفريق في أمس الحاجة للتعاقد مع مهاجم خلال فترة الانتقالات الشتوية، لكنه لن يكون حمد الله الذي لا يتواجد ضمن قائمة الخيارات المحتملة لدى الجهازين الفني والإداري للفريق.

وأضاف المصدر أن كل ما يتم تداوله حول عرض الوحدة لمهاجم الاتحاد للانتقال إلى صفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، غير صحيح.

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