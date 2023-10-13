بعد أسبوع من إعلان المملكة نيتها الترشح لاستضافة المونديال..أكثر من 100 اتحاد كروي يساند استضافة السعودية لكأس العالم 2034

المصدر: د ب أ

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وصل عدد الاتحادات الكروية التي أكدت دعمها لترشيح المملكة العربية السعودية لاستضافة كأس العالم 2034 لكرة القدم إلى أكثر من 100 اتحاد أهلي حتى مساء الخميس.

ويأتي ذلك بعد أسبوع من إعلان المملكة نيتها الترشح لاستضافة المونديال.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم أعلن يوم الاثنين الماضي، عن إرسال خطاب طلب ترشح المملكة العربية السعودية الرسمي لاستضافة بطولة كأس العالم 2034 إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وأعلنت المملكة العربية السعودية في 4 أكتوبر الجاري عن نية الترشح لاستضافة نسخة 2034 من الحدث الكروي العالمي.

وانضمت 5 اتحادات أهلية لكرة القدم خلال الساعات الماضية لقائمة الاتحادات الداعمة لطلب المملكة استضافة مونديال 2034، هي الصين تايبيه بالإضافة إلى كل من سيراليون، مالي، سيشيل وجزر الكايمن، ليتخطى حاجز الاتحادات المؤيدة إلى أكثر من 100 اتحاد أهلي.

وكان رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر بن حسن المسحل، أكد في وقت سابق أن إعلان نية الترشح يعد لحظة هامّة تواكب التطور الذي تعيشه المملكة العربية السعودية، وتجسد شغف الشعب السعودي بكرة القدم وسعي المملكة لتحقيق المزيد من التقدم والنمو لهذه اللعبة من خلال تنظيم هذا الحدث الاستثنائي.

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