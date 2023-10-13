جمال بلماضي مدرب منتخب الجزائر:لم تعد هناك منتخبات صغيرة وكنت أتمنى مواجهة مصر منذ سنوات

المصدر: د ب أ

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علق جمال بلماضي، المدير الفني للمنتخب الجزائري لكرة القدم، على قرعة نهائيات كأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023، معترفا في نفس الوقت انه كان يتمنى مواجهة المنتخب المصري منذ سنوات.

وأوقعت القرعة التي سحبت في مدينة أبيدجان بكوت ديفوار، المنتخب الجزائري في المجموعة الرابعة رفقة بوركينافاسو، وموريتانيا وأنجولا.

وقال بلماضي، في مؤتمر صحفي أعقب فوز المنتخب الجزائري على ضيفه منتخب الرأس الأخضر 5/1، وديا، مساء الخميس: " منتخب بوركينافاسو، فريق أكثر من صلب ومتماسك وجدي. لم تعد هناك فرق صغيرة، علينا ان ندرك هذا جيدا".

واضاف: " أحترم كل المنتخبات، سندرس منافسينا من جميع النواحي وسنحضر لهم بكل جدية".

من جهة أخرى، لفت بلماضي، انه من حق الشعب الجزائري ان يحلم بالتتويج بلقب كأس أفريقيا مثلما يطمح هو شخصيا لتحقيق هذا الهدف، بيد انه نبّه ان خزينة الاتحاد الجزائري لا يوجد بها إلا كأسين إفريقيتين في إشارة واضحة إلى صعوبة الفوز بـ" الكان".

وكشف أنه كان يتمنى مواجهة المنتخب المصري منذ سنوات، معربا عن ارتياحه للمواجهة التي ستجمع المنتخبين الاثنين المقبل بأبوظبي في الإمارات.

وتابع: " قبل 4 أو 5 سنوات، كنت اتساءل متى سنواجه مصر، لست أنا من ينظم المباريات، لكن اليوم الحمد لله، سنلاقي منتخب قوي خاصة أنه سيكون مدعوما بجالية كبيرة متواجدة في الخليج".

إلى ذلك، رفض بلماضي، وصفه بـ"وزير السعادة"، مشددا أن هذا الوصف يليق باللاعبين لأنهم يقدمون أفضل ما لديهم ويعملون على إسعاد الشعب الجزائري.

ولم يخف مدرب الجزائر سعادته بالأداء الذي قدمه اللاعبون في مباراة الرأس الأخضر، مشيدا في المقام الأول بمحمد الأمين عمورة، وأيضا الوافد الجديد امين غويري، متمنيا له التسجيل في المباراة المقبلة أمام مصر.

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