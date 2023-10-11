بنزيمة: أردت أن أكون جزءا من مشروع سعودي ضخم لكرة القدم

المصدر: رويترز

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أكد كريم بنزيمة مهاجم الاتحاد حامل لقب الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم أنه انضم للفريق بعدما حقق كل شيء مع فريقه السابق ريال مدريد وأرد تحد جديد.

وانضم بنزيمة إلى الاتحاد قادماً من ريال مدريد في يونيو الماضي في عقد يمتد حتى 2026.

وترك المهاجم الفرنسي البالغ عمره 35 عاما ناديه الإسباني بالتراضي من أجل الانتقال إلى نادي الاتحاد في صفقة تقدر وسائل الإعلام قيمتها بأكثر من 100 مليون يورو (106.93 مليون دولار).

وقال بنزيمة في مقابلة مع منصة إكس للتواصل الاجتماعي المعروفة "أردت المجيء إلى السعودية لأكون جزءا لمشروع ضخم لكرة القدم للمساعدة في نهوض اللعبة بالسعودية هذا واحد من الأسباب التي جعلتي أتي إلى المملكة.

"كما أن السعودية دولة مسلمة ولأنهم رحبوا بي بأيدي مفتوحة وشعرت بالحب على الفور. عندما تكون في مكة تشعر بالسلام والنقاء. إنه مكان استثنائي وهناك توجد الحقيقة".

وأكد بنزيمة سعادته باللعب في الاتحاد قائلا "أشعر بالسعادة داخل وخارج الملعب وأقدر حب الناس وهذا يجعلني سعيدا وسأحاول تقديم أقصى ما بوسعي في الملعب.

"يوجد الكثير من الشغف والتاريخ الكروي هنا وأنا سعيد بمستوى اللعبة. أنا حقا متفاجئ بالمستوى في السعودية لأننا في أوروبا لا نشاهد الكثير من كرة القدم هنا".

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