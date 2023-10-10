أبرزهم بن شيخة الفائز بكأس السوبر الأفريقي .. استقالات وإقالات تاريخية لمدربي الدوري الجزائري

المصدر: رويترز

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سيطرت ظاهرة استقالة وإقالة المدربين على بداية دوري المحترفين الجزائري لكرة القدم الذي لم يدرك بعد سوى جولته الرابعة، مسجلة قفزة تاريخية " مؤقتة" حصدت في طريقها 9 أسماء قابلة للزيادة.

وأعلن نادي اتحاد الجزائر بطل كأس السوبر الإفريقي، يوم الاثنين، رسميا، استقالة مديره الفني عبد الحق بن شيخة، احتجاجا على شتائم بعض المشجعين قبل مران يوم الاثنين، ليلتحق بعبد القادر بعيش، الذي استقال من تدريب جمعية أولمبي الشلف في وقت سابق، رغم أن الفريق يحتل المركز الرابع على جدول ترتيب الدوري.

بينما رسّم رئيس مجلس إدارة النادي الرياضي القسنيطي، استقالة المدرب اليامين بوغرارة، والمدير العام محمد بولحبيب، الذي استخلف بياسين فرصادو.

ويوم الأحد، انفصل نادي شباب بلوزداد حامل اللقب، عن مدربه سفان فندبروك، بعد خسارة الفريق أمام مضيفه اتحاد خنشلة 3/2.

وقبل ذلك انهى مولودية البيض علاقته بمديره الفني عبد النور حميسي، وجهازه المساعد. في حين فك شبيبة القبائل ارتباطه بالمدرب يوسف بوزيدي. كما ترك نذير لكناوي، تدريب نادي أثيلتيك بارادو، ليعوض بالفرنسي كورنتان مارتينز.

ورحل عبد القادر عمراني، وجهازه المساعد عن نادي وفاق سطيف يومين قبل انطلاق الدوري. بينما غادر عزيز عباس، نجم شباب مقرة، بعد جولتين عن البداية.

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