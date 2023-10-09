الفراعنة الأكثر فوزا بلقب أفضل لاعب في كأس أفريقيا والسنغالي ماني أحدث المنضمين

المصدر:
  • د ب أ
التاريخ:
ت + ت - الحجم الطبيعي

 غم مشاركة أبرز نجوم القارة المحترفين في أكبر الأندية الأوروبية خلال النسخ الماضية لكأس الأمم الأفريقية، كان لنجوم المنتخب المصري الفائز باللقب سبع مرات سابقة نصيب الأسد في الفوز بلقب أفضل لاعب في البطولة.

وسبق لنجوم المنتخب المصري أن توجوا بلقب أفضل لاعب في البطولة ثلاث مرات في منتصف القرن الماضي وذلك في أعوام 1957 و1959 عندما فازت مصر بلقب أول بطولتين و1963 عندما أحرزت غانا لقب البطولة.

وبعدها، فاز أحفاد الفراعنة بلقب أفضل لاعب في البطولات الثلاث المتتالية التي فاز بها الفريق بلقب البطولة في السنوات القليلة الماضية وذلك في أعوام 2006 و2008 و2010 .

وأصبح نجوم المنتخب المصري هم الأكثر فوزا بلقب أفضل لاعب في البطولة برصيد ستة ألقاب مقابل خمسة للكاميرون كان أحدثها من نصيب كريستيان باسوجوج في النسخة الحادية والثلاثين عام 2017 بالجابون.

وفي المقابل ، ذهب اللقب لغانا في ثلاث نسخ.

وأصبح أحمد حسن (الصقر) هو اللاعب الوحيد الذي توج بهذا اللقب في بطولتين وذلك في عامي 2006 بمصر و2010 بأنجولا.

والقائمة التالية توضح سجل الفائزين بلقب أفضل لاعب في كل من بطولات كأس الأمم الأفريقية :

بطولة عام  أفضل لاعب


1957      المصري محمد دياب العطار (الديبة)
1959      المصري محمود الجوهري
1962      الإثيوبي منجستو وركو
1963      المصري حسن الشاذلي
1965      الغاني أوسي كوفي
1968      كازادي موامبا (الكونغو الديمقراطية)
1970      الإيفواري لوران بوكو
1972      الكونغولي فرانسوا مبيلي
1974      نداي مولامبا (زائير)
1976      المغربي أحمد فراس
1978      الغاني كريم عبد الرزاق
1980      النيجيري كريستيان تشوكو
1982      الليبي فوزي العيسوي
1984      الكاميروني تيوفيلي أبيجا
1986      الكاميروني روجيه ميلا
1988      المغربي عزيز بودرباله
1990      الجزائري رابح ماجر
1992      الغاني عبيدي بيليه
1994      النيجيري رشيدي ياكيني
1996      الزامبي كالوشا بواليا
1998      الجنوب أفريقي بينديكت مكارثي
2000      الكاميروني لوران إيتام
2002      الكاميروني ريجبور سونج
2004      النيجيري أوجستين جاي جاي أوكوشا
2006      المصري أحمد حسن
2008      المصري حسني عبد ربه
2010      المصري أحمد حسن
2012      الزامبي كريستوفر كاتونجو
2013        جوناثان بيترويبا (بوركينا فاسو)
2015      الغاني كريستيان أتسو
2017        الكاميروني كريستيان باسوجوج
2019      الجزائري إسماعيل بن ناصر
2021      السنغالي ساديو ماني
 

 

طباعة Email
↑ أعلى