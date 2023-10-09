الفراعنة الأكثر فوزا بلقب أفضل لاعب في كأس أفريقيا والسنغالي ماني أحدث المنضمين
غم مشاركة أبرز نجوم القارة المحترفين في أكبر الأندية الأوروبية خلال النسخ الماضية لكأس الأمم الأفريقية، كان لنجوم المنتخب المصري الفائز باللقب سبع مرات سابقة نصيب الأسد في الفوز بلقب أفضل لاعب في البطولة.
وسبق لنجوم المنتخب المصري أن توجوا بلقب أفضل لاعب في البطولة ثلاث مرات في منتصف القرن الماضي وذلك في أعوام 1957 و1959 عندما فازت مصر بلقب أول بطولتين و1963 عندما أحرزت غانا لقب البطولة.
وبعدها، فاز أحفاد الفراعنة بلقب أفضل لاعب في البطولات الثلاث المتتالية التي فاز بها الفريق بلقب البطولة في السنوات القليلة الماضية وذلك في أعوام 2006 و2008 و2010 .
وأصبح نجوم المنتخب المصري هم الأكثر فوزا بلقب أفضل لاعب في البطولة برصيد ستة ألقاب مقابل خمسة للكاميرون كان أحدثها من نصيب كريستيان باسوجوج في النسخة الحادية والثلاثين عام 2017 بالجابون.
وفي المقابل ، ذهب اللقب لغانا في ثلاث نسخ.
وأصبح أحمد حسن (الصقر) هو اللاعب الوحيد الذي توج بهذا اللقب في بطولتين وذلك في عامي 2006 بمصر و2010 بأنجولا.
والقائمة التالية توضح سجل الفائزين بلقب أفضل لاعب في كل من بطولات كأس الأمم الأفريقية :
بطولة عام أفضل لاعب
1957 المصري محمد دياب العطار (الديبة)
1959 المصري محمود الجوهري
1962 الإثيوبي منجستو وركو
1963 المصري حسن الشاذلي
1965 الغاني أوسي كوفي
1968 كازادي موامبا (الكونغو الديمقراطية)
1970 الإيفواري لوران بوكو
1972 الكونغولي فرانسوا مبيلي
1974 نداي مولامبا (زائير)
1976 المغربي أحمد فراس
1978 الغاني كريم عبد الرزاق
1980 النيجيري كريستيان تشوكو
1982 الليبي فوزي العيسوي
1984 الكاميروني تيوفيلي أبيجا
1986 الكاميروني روجيه ميلا
1988 المغربي عزيز بودرباله
1990 الجزائري رابح ماجر
1992 الغاني عبيدي بيليه
1994 النيجيري رشيدي ياكيني
1996 الزامبي كالوشا بواليا
1998 الجنوب أفريقي بينديكت مكارثي
2000 الكاميروني لوران إيتام
2002 الكاميروني ريجبور سونج
2004 النيجيري أوجستين جاي جاي أوكوشا
2006 المصري أحمد حسن
2008 المصري حسني عبد ربه
2010 المصري أحمد حسن
2012 الزامبي كريستوفر كاتونجو
2013 جوناثان بيترويبا (بوركينا فاسو)
2015 الغاني كريستيان أتسو
2017 الكاميروني كريستيان باسوجوج
2019 الجزائري إسماعيل بن ناصر
2021 السنغالي ساديو ماني