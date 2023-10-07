جوزيه مورينيو: سأدرب في السعودية بالتأكيد

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال جوزيه مورينيو مدرب روما إنه سيعمل في السعودية بالتأكيد في يوم ما، مشيرا إلى دور مواطنه قائد البرتغال كريستيانو رونالدو مهاجم النصر في فتح أبواب الدوري السعودي لجميع نجوم كرة القدم.

وبدا المدرب البرتغالي واثقا من الانتقال للسعودية خلال مقابلة لمحطة (إم.بي.سي مصر) التلفزيونية على هامش مناسبة ترويجية تجمع نادي روما وهيئة الترفيه السعودية في العاصمة الإيطالية.

وأضاف مدرب ريال مدريد ومانشستر يونايتد وتشيلسي وإنتر ميلان السابق "سأذهب إلى السعودية عندما يتاح الوقت، لكنني مقتنع بأنني سأعمل هناك، لا أعرف متى لكنني متأكد من ذلك".

وتابع مورينيو الذي يواجه ضغوطا بعد انطلاقة متواضعة هذا الموسم مع الفريق الإيطالي "لكنني ملتزم بعملي حاليا مع روما وأريد أن أعطي كل شيء للنادي حتى آخر يوم.

"لا أحد يعرف المستقبل لكنني سأفعل هذا (التدريب في السعودية) بالتأكيد".

وكشف مورينيو مؤخرا أنه رفض عرضا مغريا للتدريب في السعودية من أجل البقاء في روما لموسم ثالث بعد أن قاد الفريق للتتويج بدوري المؤتمر والوصول إلى نهائي الدوري الأوروبي.

لكنه انضم إلى مجلس إدارة أكاديمية مهد المعنية باكتشاف المواهب في السعودية.

وواصل المدرب الفائز بالدوري في إسبانيا وإنجلترا وإيطاليا والمتوج بدوري أبطال أوروبا مرتين "الأبواب مفتوحي أمامي دائما في السعودية، أريد أن أشعر بالتطوير هناك".

وعن دور رونالدو في تطور الدوري السعودي قال مدربه السابق في ريال مدريد "كريستيانو أول من ذهب إلى هناك وأعطى منظورا مختلفا وبشكل فوري، اعتقد اللاعبون في البداية أنه موقف فردي منه لكنهم اكتشفوا في الصيف أن كل شيء يتغير حقا.

"بدأ كثير من اللاعبين، ليس فقط ممن اقتربوا من نهايات مسيراتهم بل يعيش بعضهم أفضل فتراتهم، في الحضور لأن المنافسة حقيقية ولا تقتصر على الدوري السعودي بل تمتد إلى دوري أبطال آسيا أيضا".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز