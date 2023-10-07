مولودية الجزائر يحسم قمة مثيرة أمام وفاق سطيف ويعتلي الصدارة

المصدر: رويترز

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حسم مولودية الجزائر الجمعة مباراة قمة الجولة الرابعة لدوري المحترفين الجزائري لكرة القدم بالفوز 5-3 على وفاق سطيف ليتصدر الترتيب مؤقتا.

شهدت المباراة إثارة كبيرة حيث دخلها المولودية بقوة وسجل هدفين في الدقيقتين 11 و25 عن طريق سفيان بايزيد ومحمد رضا حلايمة.

لكن عودة الوفاق لم تتأخر وذلك بتسجيل هدفين في الدقيقتين 29 و42 عن طريق ياسين زغاد وعبد المالك أوكيل لينتهي الشوط الأول المثير بهدفين لكل فريق.

وتكرر ذات السيناريو في الشوط الثاني حيث نجح المولودية في تسجيل هدفين متتاليين في الدقيقتين 53 و55 عن طريق يوسف بلايلي وسفيان بايزيد ليصعب المهمة على الفريق الزائر الذي حاول العودة في النتيجة خلال باقي فترات المباراة.

وتمكن وفاق سطيف من تقليص الفارق في الدقيقة 80 عن طريق صلاح بوشامة غير أن ذلك لم يكن كافيا.

وأضاف خير الدين مرزوقي في الوقت المحتسب بدل الضائع الهدف الخامس لمولودية الجزائر.

وسمحت هذه النتيجة للمولودية باعتلاء الصدارة مؤقتا برصيد تسع نقاط في انتظار إجراء باقي مواجهات الجولة.

واستعاد شباب قسنطينة توازنه عندما فاز على ضيفه شبيبة الساورة بثلاثية دون مقابل. وكان شباب قسنطينة قد انفصل عن مدربه اليامين بوغرارة في انتظار تعيين مدرب جديد. وجاءت ثلاثية شباب قسنطينة عن طريق عبد النور بلحوسيني وزكريا بلحوسيني وإبراهيم ديب في الدقائق 23 و43 و60.

ورفع قسنطينة رصيده إلى ست نقاط فيما تجمد رصيد أبناء الجنوب الجزائري عند النقطة السابعة.

وفي مباريات أخرى، أمطر نادي بارادو شباك اتحاد بسكرة بخماسية كاملة دون مقابل.

تناوب على تسجيل أهداف نادي بارادو أحمد آيت عبد السلام ونجم الفريق ياسين تيتراوي في مناسبتين وعادل بلقاسم بوزيدة وبن أحمد كوحيلي في الدقائق 7، 11، 60، 38، و86.

وقفز نادي بارادو بعد هذا الفوز الكبير نحو وصافة الترتيب مؤقتا برصيد سبع نقاط على بعد نقطتين من الصدارة بينما تجمد رصيد اتحاد بسكرة عند النقطة الثالثة.

وقاد المدرب التونسي فاروق الجنحاوي فريقه الجديد نجم مقرة لفرض التعادل السلبي على مولودية وهران.

وأضاف نجم مقرة النقطة الرابعة إلى رصيده في حين أضاف مولودية وهران النقطة الثالثة.

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