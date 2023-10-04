الدوري السعودي.. الاتحاد يواجه الأهلي في قمة جدة في ثوبها الجديد والهلال يراقب الموقف

المصدر: رويترز

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سيراقب الهلال مواجهة منافسيه الاتحاد والأهلي في قمة جدة في ثوبها الجديد وهو يأمل في الابتعاد أكثر في صدارة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

ومنذ إعلان صندوق الاستثمارات السعودي الاستحواذ على 75 بالمئة في كل من أندية الاتحاد حامل اللقب والهلال والنصر والأهلي وتعاقد هذه الفرق مع العديد من اللاعبين البارزين حظيت الجماهير بمواجهة واحدة بين الكبار.

وارتقت تلك المواجهة لمستوى التوقعات حيث تغلب النصر 4-3 على الأهلي في مباراة ممتعة.

وفرط الاتحاد في الصدارة بعد تعادله مع الفيحاء ليستعيدها الهلال برصيد 20 نقطة متقدما بنقطة واحدة على حامل اللقب.

ووضح تأثر الاتحاد بغياب الفرنسي كريم بنزيمة حيث احتاج إلى ركلات الترجيح للعبور إلى دور الستة عشر بكأس ملك السعودية قبل أن يسقط في فخ التعادل أمام الفيحاء.

وبعد البداية المثالية للأهلي بالفوز في أول أربع مباريات عاد الفريق إلى أرض الواقع وحصد أربع نقاط فقط في المواجهات الأربع التالية.

ورغم تراجع الأهلي إلى المركز السادس برصيد 16 نقطة كان مدربه ماتياس يايسله سعيدا بالتعادل السلبي مع الاتفاق مطلع الأسبوع الحالي لتكون المرة الثالثة التي يحافظ فيها الفريق على شباكه نظيفة في ثماني مباريات.

وقال المدرب الألماني "هدفنا كان الفوز بالثلاث نقاط على ملعبنا لكن إذا لم ننتصر فعلى الأقل لم نخسر. الشيء الإيجابي هو تحسن الأداء الدفاعي كثيرا ونتطلع للبناء على ذلك مع تطوير الهجوم في المباريات المقبلة".

وبينما حصل الأهلي على راحة منذ التعادل مع الاتفاق، خاض الاتحاد رحلة غريبة إلى إيران لمواجهة سباهان في دوري أبطال آسيا.

وقبل دقائق من انطلاق المباراة قرر الاتحاد الآسيوي إلغاء المواجهة ليعود الفريق إلى السعودية.

وكان الفوز الأخير للأهلي على الاتحاد في الدوري في أغسطس آب 2020 ومنذ ذلك الحين خسر ثلاث مرات وتعادل مرة واحدة قبل أن يحرم هبوط الأهلي في الموسم الماضي الجماهير من قمة جدة.

ويخوض الهلال مواجهة سهلة أمام الأخدود الوافد الجديد والذي يملك سبع نقاط في المركز 13.

وبينما يراقب الهلال مواجهة جدة ستكون عينه على غريمه المنتفض النصر.

وبعد البداية السيئة للنصر وخسارته في أول مباراتين، انطلق الفريق بقيادة كريستيانو رونالدو ليحقق الفوز في ست مباريات متتالية ويقفز إلى المركز الرابع برصيد 18 نقطة.

ويستضيف النصر منافسه المتعثر أبها والذي يملك ست نقاط جمعها من الفوز مرتين بينما خسر في ست مباريات منها آخر أربع مواجهات.

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