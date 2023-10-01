رونالدو يغرد وحده مع تراجع أسهم بنزيمة ونيمار وفيرمينو في الدوري السعودي للمحترفين

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

واصل كريستيانو رونالدو تأكيد تفوقه على كل نجوم الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم هذا الموسم في ظل غياب كريم بنزيمة للإصابة، وإهدار البرازيلي نيمار لركلة جزاء، وتراجع مستوى مواطنه روبرتو فيرمينو.

وفيما يلي أبرز مقتطفات من الجولة الثامنة للمسابقة..

* ماكينة رونالدو لا تتوقف

قاد رونالدو النصر لفوزه السادس على التوالي في الدوري أمام الطائي 2-1 بعد أن سجل هدفا وصنع آخر لأندرسون تاليسكا.

وعزز النجم البرتغالي صدارته لترتيب الهدافين برصيد عشرة أهداف، كما قدم خمس تمريرات حاسمة، ورغم سلسلة التفوق الفردي والجماعي لا يزال النصر في المركز الرابع بفارق نقطتين عن الهلال المتصدر.

* الاتحاد يتعثر بدون بنزيمة

فقد الاتحاد حامل اللقب نقطتين بتعادله مع الفيحاء دون أهداف بعد أن غابت الفاعلية أمام المرمى بغياب بنزيمة المصاب، رغم عودة هداف الموسم الماضي المغربي عبد الرزاق حمد الله.

ويتمنى فريق المدرب نونو إسبيرتو سانتو ألا يعاني هجوميا مجددا حين يزور سيباهان أصفهان في إيران بدوري أبطال آسيا غدا الاثنين.

* نيمار يهدر ركلة جزاء لكنه يصنع هدفين

لم يسجل النجم نيمار أول أهدافه بعد بقميص الهلال بعد أن أهدر ركلة جزاء في الفوز بالقمة أمام الشباب 2-صفر، لكنه صنع هدفي الفوز.

ونفذ نيمار ركلة ركنية حولها كاليدو كوليبالي برأسه إلى الشباك، ثم استعرض مهاراته في المراوغة قبل أن يمرر إلى ألكسندر ميتروفيتش ليضاعف النتيجة.

* لقاء أصدقاء من ليفربول

التقى الزملاء السابقون في ليفربول فيرمينو وجوردان هندرسون وجورجينيو فينالدم في لقاء الأهلي والاتفاق الذي انتهى دون أهداف.

ويواجه البرازيلي فيرمينو ضغوطا بعد أن اكتفى بتسجيل ثلاثية في الجولة الأولى، وبعدها لم تظهر فاعليته مع الأهلي صاحب المركز السادس بفارق نقطة واحدة خلف الاتفاق، الذي قال مدربه ستيفن جيرارد إن هدفه تحقيق مركز أفضل من السابع الذي حجزه الفريق الموسم الماضي.

* ثلاثية تيو

لفت كريستيان تيو مهاجم برشلونة السابق الأنظار هذه الجولة بتسجيل ثلاثية في فوز الفتح 5-1 على الوحدة، كما أحرز زميله المغربي مراد باتنا هدفه السادس في الدوري هذا الموسم.

ورفع تيو رصيده إلى خمسة أهداف، مقابل ستة أهداف لباتنا الذي يتساوى مع ميتروفيتش وسالم الدوسري ومالكوم (الهلال) وساديو ماني (النصر) وموسى ديمبلي (الاتفاق) في مطاردة الهداف رونالدو.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز