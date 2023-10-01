النجم الساحلي يفوز على الجيش الملكي المغربي ويلحق بركب المتأهلين لمجموعات أبطال أفريقيا

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

بلغ النجم الساحلي التونسي، دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على مضيفه الجيش الملكي المغربي 2 /1، السبت، في إياب دور الـ32 من المسابقة.

واستفاد النجم الساحلي من فوزه ذهابا 1 /صفر، ليتأهل لدور المجموعات بعد تفوقه 3 /1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وعانى الجيش الملكي من النقص العددي منذ الدقيقة 18 بعد طرد لاعبه زهير مارور، لينجح النجم الساحلي في استغلال ذلك النقص ويسجل هدفه الأول في الدقيقة 20 عن طريق غفران النوالي.

وفي الدقيقة 64 سجل راقي العواني الهدف الثاني للنجم الساحلي.

وانضم النجم الساحلي إلى أندية مازيمبي الكونغولي وبترو أتلتيكو الأنجولي والترجي التونسي وصن داونز الجنوب أفريقي ويانج أفريكانز التنزاني وميدياما الغاني، والتي تأهلت لدور المجموعات بالمسابقة من خلال المباريات التي أقيمت السبت.



تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز