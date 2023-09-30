نيمار يهدر ركلة جزاء ويصنع هدفي الفوز .. الهلال يهزم الشباب ويتصدر الدوري السعودي

المصدر: رويترز

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أهدر النجم البرازيلي نيمار ركلة جزاء لكنه صنع هدفي الفوز 2-صفر على الشباب ليعتلي فريقه صدارة دوري المحترفين السعودي لكرة القدم مستغلا تعثر الاتحاد حامل اللقب اليوم الجمعة.

وفي منتصف شوط أول متكافئ، حصل الهلال على ركلة جزاء لكن الحكم عدل عن قراره بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد ومشاهدة الواقعة على شاشة بجانب الملعب.

بعدها بدقائق، احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح الهلال لكن اللاعب القادم من باريس سان جيرمان أهدرها إذ تصدى لها الحارس كيم سيونغ.

لكن نيمار نفذ ركلة ركنية في الشوط الثاني سجل منها كاليدو كوليبالي الهدف الأول من ضربة رأس قبل أن يمرر الكرة بعد فاصل مهاري إلى ألكسندر ميتروفيتش الذي سجل الهدف الثاني لصالح الهلال.

وجاء الشوط الأول متكافئا بين الفريقين وإن كانت الكفة قد مالت قليلا باتجاه الهلال الذي رغم أنه كان الأقل استحواذا على الكرة، فإنه تفوق في عدد التسديدات (7-4) والمحاولات على المرمى بثلاث محاولات مقابل لا شيء لصالح الشباب.

وكانت انطلاقة المباراة بطيئة وكانت الفرصة التي لم يستفد منها البرازيلي مالكوم لاعب الهلال في الدقيقة 17 أبرز لقطات الدقائق الأولى.

ولكن نسق المباراة بدأ في التصاعد وبعد أربع دقائق احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح الهلال بعد ما اعتبره مخالفة ارتكبها حسين القحطاني ضد ميتروفيتش داخل منطقة الجزاء، إلا أنه عدل عن قراره بعد مراجعة اللقطة على شاشة إلى جوار الملعب.

وبدا الهلال أخطر خلال الدقائق التالية، وكاد نيمار أن يسجل الهدف الأول من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء لكن أحد مدافعي الشباب حولها إلى ركلة ركنية في الدقيقة 30.

وتصدى الحارس لتسديدة من مالكوم الذي استغل تمريرة من نيمار في الدقيقة 35.

واقترب الهلال من إدراك الهدف الأول بعدما احتسب الحكم ركلة جزاء إثر مخالفة ارتكبها إياجو سانتوس ضد سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش داخل منطقة الجزاء.

لكن كيم سيونغ حارس مرمى الشباب كان له رأي آخر إذ تصدى لتسديدة نيمار من علامة الجزاء في الدقيقة 37.

ولعب نيمار كرة عرضية من ركلة ركنية لعبها ميلينكوفيتش-سافيتش بضربة رأس علت العارضة في الدقيقة 40 لينتهي الشوط الأول بتعادل الفريقين دون أهداف.

وبدأ الهلال الشوط الثاني بقوة وكاد نيمار أن يضع فريقه في المقدمة لكن الحارس تصدى لمحاولته قبل أن يرفع الحكم رايته معلنا تسلل اللاعب البرازيلي.

وانطلق ميتروفيتش ولعب كرة عرضية منخفضة أبعدها الدفاع من أمام نيمار إلى ركلة ركنية كاد ميتروفيتش أن يسجل منها هدفا لكنه أهدرها بغرابة.



وسدد البلجيكي يانيك كاراسكو أنشط لاعبي الشباب تسديدة قوية بيسراه اصطدت بإطار المرمى قبل أن تخرج من الملعب في الدقيقة 52.

وظن لاعبو الهلال أنهم سجلوا الهدف الأول من هجمة سريعة قادها مالكوم من الجهة اليمنى وأنهاها روبن نيفيز داخل الشباك بعدما هيأها ميتروفيتش لكن حكم المباراة ألغى الهدف بداعي تسلل اللاعب الصربي في الدقيقة 61.

وفي أول لقطة بعد نزوله بديلا سدد ميشايل كرة بين يدي الحارس مستغلا تمريرة رائعة من نيمار.

وتمكن الهلال من تسجيل الهدف الأول بضربة رأس قوية لعبها كوليبالي مستغلا ركلة ركنية في الدقيقة 68 نفذها نيمار.

وكاد الهلال يضيف الهدف الثاني من انطلاقة سريعة من الجانب الأيمن لكوليبالي الذي لعب كرة عرضية وصلت إلى مالكوم الذي أهدرها بغرابة فيما أطلق الحكم صافرته محتسبا مخالفة على ميتروفيتش في بناء الهجمة.

ونجح ميتروفيتش أخيرا في هز الشباك بعد انطلاقة رائعة من نيمار الذي راوغ عددا من اللاعبين داخل منطقة الجزاء قبل أن يمررها إلى اللاعب الصربي الذي نجح في السيطرة على الكرة بصعوبة وسددها في باتجاه المرمى لكن الحارس تصدى لها لكنه أسكن الكرة المرتدة من الحارس الشباك.

وبدا على اللاعب الصربي علامات الغضب عندما قرر المدرب جورجي جيسوس استبداله قبل دقائق على نهاية المباراة.

بهذا الفوز يرتفع رصيد الهلال إلى 20 نقطة في الصدارة، مستغلا تعادل الاتحاد، الذي يبتعد بفارق نقطة واحدة عن الصدارة متساويا مع التعاون، سلبيا مع ضيفه الفيحاء.

ويتجمد رصيد الشباب عند النقطة الثامنة في المركز 11 بعدما أخفق في استغلال الدفعة المعنوية التي حصل عليها بالفوز بمباراتيه

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