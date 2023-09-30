مدرب الأهلي المصري: الفريق حقق المطلوب في مواجهة سان جورج بدوري أبطال أفريقيا

المصدر: د ب أ

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أعرب سامي قمصان، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، عن سعادته بتخطي عقبة فريق سانت جورج الإثيوبي في دور الـ32 والتأهل لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وفاز الأهلي على سان جورج الإثيوبي 4 /صفر، ليتأهل إلى دور المجموعات بعد تفوقه 7 / صفر بمجموع المباراتين.

وقال قمصان في تصريحات للموقع الرسمي لناديه اليوم الجمعة، إن فريقه حقق المطلوب بعد أن حسم التأهل بنتيجة كبيرة.

وأضاف أن عملية تدوير مشاركة اللاعبين التي قام بها الجهاز الفني كانت مهمة للغاية، خاصة أنه لا يوجد لاعب أساسي وآخر احتياطي، في ظل صعوبة المباريات بالفترة القادمة، والحاجة إلى تجهيز الجميع بالشكل المناسب.

وأوضح :"مارسيل كولر المدير الفني يولي اهتمامًا كبيرًا بمسألة التدوير، وهو أحد الأهداف التي نعمل عليها بشكل مستمر، والشهر القادم لدينا ارتباطات عديدة في مختلف المنافسات".

وأشاد قمصان بالأداء المميز للاعبين، خاصة محمد مجدي أفشة ومحمود كهربا وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا، في ظل أهمية إراحة العناصر المختلفة بالفريق.

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