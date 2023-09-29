الدوري السعودي: رونالدو يقود النصر للفوز على الطائي والاتحاد يسقط في فخ التعادل السلبي مع الفيحاء

المصدر: د ب أ

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قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، فريقه النصر للفوز على الطائي 2 /1، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي لكرة القدم.

ورفع النصر رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد الطائي عند سبع نقاط في المركز الثاني عشر.

وتقدم النصر عن طريق تاليسكا في الدقيقة 12، قبل أن يدرك الطائي التعادل عبر فيرجيل ميسدجان في الدقيقة 79.

وفي الدقيقة 87 سجل كريستيانو رونالدو الهدف الثاني للنصر من ضربة جزاء.

وأصبح النصر على بعد نقطة واحدة فقط من المتصدر الاتحاد، والذي سقط في فخ التعادل السلبي مع مضيفه الفيحاء، ضمن منافسات الجولة ذاتها.

ورفع الاتحاد رصيده إلى 19 نقطة في الصدارة، فيما رفع الفيحاء رصيده إلى عشر نقاط في المركز التاسع.

وتشارك التعاون الصدارة مع الاتحاد، بعد فوزه على مضيفه الحزم 3 /1.

وتقدم التعاون عن طريق موسى بارو في الدقيقة 59، قبل أن يدرك الحزم التعادل عبر توزي في الدقيقة 72 من ضربة جزاء.

وفي الدقيقة 86، سجل عبد الفتاح آدم الهدف الثاني للتعاون، فيما سجل زميله سطام الروقي الهدف الثالث في الدقيقة 14 من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

ورفع التعاون رصيده إلى 19 نقطة، ليحتل المركز الثاني بفارق الأهداف فقط خلف الاتحاد، فيما تجمد رصيد الحزم عند ثلاث نقاط في المركز الثامن عشر والأخير.

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