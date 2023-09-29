سجل هدفا وحصل على ركلة جزاء .. كريسبو مدرب الدحيل القطري سعيد بأداء كوتينيو في مباراته الأولى

المصدر: رويترز

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أبدى هرنان كريسبو مدرب الدحيل حامل لقب دوري نجوم قطر لكرة القدم سعادته بالانتصار على المرخية والأداء الجيد لفيليب كوتينيو في ظهوره الأول مع الفريق أمس الخميس.

وسجل البرازيلي كوتينيو هدفا وحصل على ركلة جزاء خلال ظهوره الأول مع الدحيل في الفوز 2-1 على المرخية.

وقال المدرب الأرجنتيني لموقع النادي على الإنترنت "أعتقد أنه بعد هدفنا الثاني أتيحت لنا الفرصة لتسجيل الثالث وهو ما كان سيجعلنا نرتاح من المعاناة التي دخلنا فيها في الدقائق الاخيرة.

"أشعر بالرضا عن أداء اللاعبين رغم أنهم كانوا يتعافون من الإصابات خلال الفترة الماضية، لكنهم بذلوا جهدا كبيرا للظهور دون أن يكونوا في كامل جاهزيتهم.

"سعيد للغاية بمشاركة كوتينيو الذي لعب مباراته الأولى وقدم مردودا جيدا للغاية رغم أنه لا يزال في فترة التعافي من الإصابة".

ورفع الدحيل رصيده إلى عشر نقاط في المركز الثالث، وظل المرخية بلا نقاط في المركز الأخير للمسابقة.

ويتصدر السد المسابقة برصيد 13 نقطة من خمس مباريات متقدما بفارق نقطة واحدة عن الريان الذي يلتقي مع الوكرة في وقت لاحق اليوم الجمعة.

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