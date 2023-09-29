شهدت جدلاً تحكيمياً واسعاً.. فاركو يتقدم بشكوى لاتحاد الكرة المصري بسبب أخطاء مباراة المصري

المصدر: د ب أ

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قرر مجلس إدارة نادي فاركو التقدم بشكوى رسمية لاتحاد الكرة المصري، على خلفية أحداث مباراة الفريق أمام النادي المصري البورسعيدي التي جرت يوم الخميس ضمن منافسات الجوله الثانيه من منافسات الدوري المصري.

وذكر المركز الاعلامي لنادي فاركو اليوم الجمعة أن المباراة المشار إليها شهدت جدلًا تحكيميًا واسعًا، بعدم احتساب حكم اللقاء ركلة جزاء واضحة لفاركو بعد دفع مهاجم الفريق سيف تيري بمنطقة الجزاء.

وأكد جون إدوارد عضو مجلس إدارة نادي فاركو والمشرف العام على الكرة أن فاركو سيتقدم بشكوى رسمية لاتحاد الكرة ورابطة الأندية، اعتراضًا على الأخطاء التحكيمية التي صاحبت مباراة الفريق أمام المصري بالجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز.

وأضاف: سنطالب بالمحاسبة وأن يكون هناك شفافية في التحقيقات وإعلامنا بها كاملة بالإضافة إلى الاستماع لما حدث داخل غرفة "الفار" أثناء الحديث عن ركلة الجزاء.

وواصل: لن نطالب باستبعاد الحكم ولكننا نريد علاج الخلل في منظومة التحكيم، والقرار بالعلاج في يد لجنة الحكام واتحاد الكرة، ولابد من الحساب، وتحقيق العدل والمساواة بين الجميع.

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