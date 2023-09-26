جنش يقود فيوتشر لصدارة الدوري المصري وسموحة يهزم بلدية المحلة

المصدر: رويترز

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كان محمود عبد الرحيم (جنش) حارس مودرن فيوتشر البطل والشرير في الانتصار 2-1 على ضيفه الداخلية ليتصدر فريقه الدوري المصري الممتاز لكرة القدم اليوم الثلاثاء.

وعدل فيوتشر تأخره بهدف في الشوط الأول من خطأ لجنش لفوز على الداخلية بعد أن تصدى حارسه لركلة جزاء قبل صافرة النهاية.

وتصدر فيوتشر المسابقة برصيد ست نقاط يليه بيراميدز وسموحة في المركز الثاني برصيد أربع نقاط لكل منهما بينما توقف رصيد الداخلية عند ثلاث نقاط.

وضع الأوغندي آلان كيامبادي الداخلية في المقدمة في الدقيقة 43 بتسديدة فشل جنش في التعامل معها لتسكن الزاوية اليمنى لشباكه.

وأدرك عمر كمال التعادل لفيوتشر في الدقيقة 66 بتسديدة رائعة سكنت الزاوية اليمنى لمرمى محمود الزنفلي.

وتألق الزنفلي في الدقيقة 65 وأنقذ مرماه من ثلاث تسديدات متتالية مبعدا الكرات ببسالة قبل أن تصل الكرة الرابعة إلى كمال ليرد بصاروخية تخترق الشباك.

وسجل أحمد رفعت الهدف الثاني لفيوتشر مع الدقيقة 73 من ركلة جزاء احتسبها طارق مجدي حكم المباراة بعد الرجوع لتقنية الفيديو التي أكدت وجود مخالفة من مدافع الداخلية أحمد عماد ضد عبد الكبير الوادي مهاجم فيوتشر على يسار منطقة الجزاء.

وأهدر عبد الرحمن عاطف ركلة جزاء لفريق الداخلية في الدقيقة العاشرة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني سددها في يد الحارس جنش.

سموحة يتفوق

وفي وقت سابق فاز سموحة 2-صفر على عشرة لاعبين من بلدية المحلة.

وضع أحمد خالد سموحة في المقدمة في الدقيقة 43 بعد أن تلقى تمريرة من محمود وحيد في الجهة اليسرى ليسدد خالد كرة قوية في الزاوية اليمنى لمرمى محمود ماهر حارس البلدية.

وطرد محمد عبد الرازق مدافع البلدية مع الدقيقة 54 بعدما منع فادي فريد من تسجيل هدف مؤكد ليكمل البلدية المباراة بعشرة لاعبين.

وضاعف عمرو قلاوي النتيجة لسموحة في الدقيقة 56 من ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة نتيجة تلك المخالفة.

وتجمد رصيد البلدية عن ثلاث نقاط.

سيطر سموحة على مجريات الشوط الأول وكانت له أكثر من خمس فرص خطيرة جاء هدف التقدم من واحدة منها.

في المقابل حاول بلدية المحلة الاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة لكنه فشل في الوصول إلى شباك الهاني سليمان حارس سموحة.

وألغى حكم المباراة هدفا لسموحة في الدقيقة 26 سجله مصطفى البدري بسبب التسلل.

وشهدت الدقيقة 42 تمريرة رائعة من البدري إلى خالد على يسار منطقة الجزاء لينفرد بالمرمى ويسدد كرة تصدى لها حارس البلدية ببراعة.

ونشط البلدية هجوميا مع بداية الشوط الثاني وشكل خطورة على مرمى سموحة لكن هجمة مرتدة للفريق الزائر حصل منها على ركلة جزاء جاء منها هدف سموحة الثاني ليحبط معنويات البلدية ويصعب من مهمته في إدراك التعادل.

ولم ينجح لاعبو البلدية في استغلال الفرص التي لاحت لهم أمام مرمى سموحة ليخرج الفريق العائد للدوري الممتاز بعد غياب 15 عاما خاسرا أولى مبارياته هذا الموسم.

ورد القائم الأيمن لمرمى البلدية تسديدة حسام حسن في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني ليحرم سموحة من تسجيل الهدف الثالث.

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