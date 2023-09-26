سجل هدفين خلال ست دقائق..البريكان يقود الأهلي للتقدم في كأس خادم الحرمين الشريفين

المصدر: رويترز

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سجل فراس البريكان هدفين خلال ست دقائق ليقود الأهلي للفوز 3-2 على مضيفه العين والتقدم إلى دور الستة عشر لكأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم بينما تفوق الفيحاء 2-1 على الرياض اليوم الثلاثاء.

افتتح البريكان التسجيل للأهلي مستغلا خطأ الدفاع في التمرير ليسدد من مدى قريب بعد 23 دقيقة من اللعب.

وجعل مهاجم السعودية النتيجة 2-صفر بتسديدة بعد انفراد بحارس الفريق المنافس في دوري الدرجة الثانية في الدقيقة 29.

وأضاف سميحان النابت الهدف الثالث بعد تمريرة من القائد روبرتو فيرمينو قبل ست دقائق من نهاية الشوط الأول.

ولم تكن استفاقة العين المتأخرة كافية لتعديل النتيجة، بعدما سجل إلتون سواريز (دودو) الهدف الأول بضربة رأس في الدقيقة 82، واهتزت شباك الأهلي بالخطأ من لاعبيه في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

وفي نفس التوقيت، حول الفيحاء تأخره بهدف ليفوز بهدفين على مضيفه الرياض.

منح ديدييه ندونج المقدمة للرياض في الدقيقة 16 لكن مالك عبد المنعم أدرك التعادل بعدها بثلاث دقائق.

وعاد عبد المنعم ليسجل هدف الفوز للفيحاء في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

واعتقد فاشيون ساكالا أنه سجل الهدف الثالث للفيحاء قبل إلغائه بسبب التسلل.

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