الزمالك يتقدم باحتجاج رسمي ضد حكم مباراة المقاولون بالدوري المصري

المصدر: د ب أ

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أعلن نادي الزمالك عن تقدمه بشكوى رسمية للاتحاد المصري لكرة القدم ضد أمين عمر حكم مباراة المقاولون التي أنتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 ضمن منافسات الجولة الثانية من منافسات مسابقة الدوري المصري.

وقال الزمالك في بيان عبر مركزه الإعلامي بعد منتصف ليل الاثنين/ الثلاثاء أنه يطالب باستبعاد الحكم أمين عمر من إدارة مبارياته مستقبلا، لأنه ينتمي لأحد الفرق المنافسة.

وأضاف: "بشأن الأداء التحكيمي غير المحايد الذي شهدته مباراة نادي الزمالك ونادي المقاولون العرب بالدوري العام يوم الأثنين 25 (أيلول) سبتمبر، نتقدم اليكم باحتجاج علي الأداء التحكيمي الذي قدمه الحكم أمين عمر".

وأوضح: "نشير الي بعض اللقطات التي تثبت ان قرارات هذا الحكم هي قرارات فجه لمجاملة منافسين علي حساب نادي الزمالك كما هو المعتاد منه في المواسم السابقة وله كثير من الوقائع وهي قرار عدم احتساب ركلة جزاء في الشوط الثاني رغم تدخل الڤار ، بجانب تعمد انذار عدد ٦ لاعبين من الزمالك لارهاب اللاعبين كما حدث في المواسم السابقة في واقعة فرجاني ساسي واشرف بن شرقي".

وتابع: "من ضمن الأمور هي احتساب عدد 8 دقائق وقت بدل ضائع واستكماله للمباراة حتي احرز المنافس هدف في الدقيقة 9 اي بعد انتهاء الوقت بدقيقة".

وقال إنه يطالب بإحالة أمين عمر الحكم الذي يكن مشاعر عدائية ضد نادي الزمالك نظرا لميوله للفريق المنافس الى التحقيق ، واعادة المباراة طبقا للائحة نظرا لتأثير الاخطاء التحكيمية علي اللقاء والنتيجة ويوجد أخطاء في تطبيق القانون مما أثر علي نتيجة المباراة.

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