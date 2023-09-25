الهلال يرافق النجمة إلى دور الـ16 لكأس خادم الحرمين الشريفين

المصدر: د ب أ

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تأهل فريقا الهلال والنجمة إلى دور الستة عشر من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم بعد أن حقق كلاهما الفوز اليوم الاثنين في دور الـ32.

وفاز الهلال على مضيفه الجبلين المنافس بالدرجة الأولى 1 /صفر كما فجر النجمة المنافس بالدرجة الأولى مفاجأة كبيرة وتغلب على ضيفه الرائد 2 /1.

وعلى استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي، يدين الهلال بالفضل في فوزه على الجبلين إلى لاعب وسطه البرتغالي روبن نيفيز الذي سجل هدف الحسم في الدقيقة 61.

وعلى ملعب إدارة التعليم بعنيزة، تقدم النجمة بهدفين حملا توقيع الغيني الحاج عثمان باري والبرازيلي آلان ليما كارييس في الدقيقتين 11 و13 ثم رد المغربي كريم البركاوي بهدف للرائد في الدقيقة 64.



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