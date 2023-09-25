11 محترفا في قائمة منتخب مصر لمباراتي زامبيا والجزائر بالإمارات

المصدر: د ب أ

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أعلن الجهاز الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا عن القائمة الأولية للاعبين المحترفين، وتضم ١١ لاعبا.

ويأتي ذلك استعدادا لمعسكر المنتخب في الإمارات، المقرر في الفترة ما بين التاسع و17 من أكتوبر المقبل، ويتخلله مباراتان وديتان أمام زامبيا والجزائر يومي 12 و16 أكتوبر، على الترتيب.

وذكر اتحاد كرة القدم المصري عبر صفحته الرسمية بموقع شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم الاثنين أن القائمة الأولية للمحترفين تضم محمد صلاح ومحمد النني ومحمود حسن "تريزيجيه" وطارق حامد وأحمد حسن "كوكا" ومصطفى محمد وعمر مرموش وحمدي فتحي ومحمد شريف وسام مرسي واحمد حمدي .

وأعلن مجلس أبوظبي الرياضي طرح تذاكر مباراتي منتخب مصر الوديتين أمام زامبيا والجزائر خلال معسكره بالعين على ملعب استاد هزاع بن زايد.

وتأتي إقامة المعسكر بمدينة العين في إطار التعاون القائم بين اتحاد الكرة المصري ومجلس أبوظبي الرياضي.

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