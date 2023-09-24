الشحات يقود الأهلي للفوز على سان جورج بثلاثية في دوري أبطال أفريقيا

المصدر: رويترز

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أحرز حسين الشحات هدفا في كل شوط ليقود الأهلي للفوز 3-صفر على مضيفه سان جورج الإثيوبي في دور 32 بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم اليوم الأحد.

وأقيمت المباراة في القاهرة بناء على طلب من سان جورج لعدم مطابقة الملاعب في إثيوبيا مواصفات الاتحاد الأفريقي (الكاف).

وافتتح الشحات التسجيل للأهلي بتسديدة منخفضة رائعة في الزاوية البعيدة لمرمى سان جورج بعد تمريرة من الوافد الجديد إمام عاشور في الدقيقة 29.

وعزز الشحات من تفوق الأهلي بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد نحو ساعة من اللعب.

واختتم البديل أحمد عبد القادر أهداف بطل أفريقيا في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وأهدر الأهلي فرصة تحقيق فوز بنتيجة أكبر بعدما ردت العارضة تسديدتين من رامي ربيعة وعاشور في الشوط الثاني.

كما تصدى حارس سان جورج لتسديدة رائعة من التونسي محمد الضاوي لاعب الأهلي.

وتقام مباراة الإياب في القاهرة أيضا يوم الجمعة المقبل.

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