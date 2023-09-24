كريستيانو رونالدو لم ينته .. كانتي يعوض بنزيمة وجيسوس في خطر

المصدر: رويترز

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واصل كريستيانو رونالدو إثبات أن الذهب لا يصدأ خلال فوز مثير للنصر 4-3 على الأهلي في قمة الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، والتي شهدت عودة الاتحاد للصدارة بعد تعثر الهلال.

وفيما يلي أبرز مقتطفات من الجولة الماضية.

رونالدو لم ينته..وتاليسكا لا يستسلم

أكد النجم البرتغالي أنه لم ينته كما يردد البعض بعد أن انفرد بصدارة الهدافين بتسعة أهداف، بفارق ثلاثة أهداف عن أقرب منافسيه، عقب هز الشباك مرتين في القمة أمام الأهلي.

وساهم رونالدو بذلك في 30 هدفا منذ وصوله للسعودية في منتصف الموسم الماضي، إذ أحرز 23 هدفا وقدم سبع تمريرات حاسمة.

وقال بعد الفوز الخامس على التوالي للنصر بالدوري "لا زلت أحب كرة القدم حتى في مثل سني، لا زلت أحب اللعب وتسجيل الأهداف والفوز بالمباريات وأود الاستمرار إلى أن تقول ساقاي: كريستيانو انتهى الأمر".

وربما تعلم منه زميله أندرسون تاليسكا عدم الاستسلام، فرغم تقلص فرصه في المشاركة وتكهنات رحيله بعد انضمام ساديو ماني نجح المهاجم البرازيلي في تسجيل هدفين أحدهما بتسديدة رائعة من مسافة بعيدة.

شكوى مندي من "الدخان"

قال السنغالي إدوار مندي حارس الأهلي إن احتساب هدف رونالدو المبكر كان قاسيا لصعوبة الرؤية وسط دخان الألعاب النارية الكثيف حول مرماه.

لكن على حارس تشيلسي السابق مراجعة حساباته أولا بعد أن استقبل مرمى الأهلي 13 هدفا في سبع مباريات.

كانتي يعوض بنزيمة..وجيسوس في خطر

لم يعتد نجولو كانتي لاعب وسط فرنسا على تسجيل الأهداف بمسيرته، لكن بطل العالم ونجم تشيلسي وليستر سيتي السابق عوض غياب مواطنه المصاب كريم بنزيمة وسجل هدفا رائعا في فوز الاتحاد حامل اللقب 2-1 على الفتح.

واستعاد الاتحاد الصدارة بفارق نقطة واحدة عن الهلال الذي تعثر بتعادله 1-1 أمام ضمك.

وازداد الضغط على مدرب الهلال جورجي جيسوس بعد تعادل آخر أمام نافباهور الأوزبكي بنفس النتيجة في دوري أبطال آسيا، وتشير تكهنات صحفية إلى إمكانية إقالته قريبا إذا لم تتحسن النتائج.

أرقام سعودية بارزة

لم يتراجع بريق سالم الدوسري في هجوم الهلال حتى بانضمام نيمار ومالكوم وميتروفيتش، ففي آخر خمس مباريات سجل خمسة أهداف وقدم تمريرة حاسمة لمالكوم أمام ضمك.

وعزز محمد الفهيد أيقونة فريق الفتح مكانته كعميد للاعبي الدوري بالوصول لمباراته 308 أمام الاتحاد معززا رقمه القياسي.

كما هز فراس البريكان مهاجم الأهلي شباك فريقه السابق النصر ليسجل بذلك أمام 17 فريقا مختلفا في الدوري.

وكانت هذه الجولة الأكثر أهدافا منذ بداية الموسم بإجمالي 36 هدفا بمتوسط أربعة أهداف كل مباراة.

الشباب أفضل مع كاراسكو

استفاد الشباب من وصول النجم البلجيكي يانيك كاراسكو ليحقق فوزه الثاني على التوالي، بنتيجة 4-1 أمام الحزم، بعد غياب الانتصارات في أول خمس مباريات، وترك جناح أتليتيكو مدريد السابق بصمته بهدف وتمريرة حاسمة في أول مباراتين له.

الاتفاق "الإنجليزي" ينتظر لينجارد

يواصل الاتفاق بقيادة المدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد مزاحمة الرباعي الكبير بعد فوزه الخامس أمام الطائي 4-3.

وصنع جوردان هندرسون هدفا رابعا لموسى ديمبلي استمرارا لشراكتهما الناجحة، كما أحرز زميله السابق في ليفربول جورجينيو فينالدم هدفين، أولهما هو الأسرع في الدوري حتى الآن بعد 79 ثانية.

وسيتدرب جيسي لينجارد مهاجم إنجلترا ومانشستر يونايتد السابق مع الاتفاق لمدة شهر تمهيدا لضمه لفريق جيرارد الذي يضم أيضا ديماري جراي جناح ليستر وإيفرتون السابق.

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