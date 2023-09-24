باتشيكو يطلب الرحيل عن بيراميدز المصري بعد عرض مرسيليا الفرنسي

المصدر: رويترز

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ذكرت وسائل إعلام مصرية اليوم السبت أن المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو طلب الرحيل عن بيراميدز بعد جولة واحدة من الدوري الممتاز لكرة القدم للانتقال لقيادة أولمبيك مرسيليا الفرنسي.

وكشفت صحيفة (أو جوجو) البرتغالية أن باتشيكو تلقى عرضا من مرسيليا لخلافة الإسباني مارسيلينو الذي رحل بعد خلاف مع روابط المشجعين.

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن باتشيكو قوله إنه أبلغ رئيس بيراميدز برغبته في الرحيل.

ويلعب بيراميدز، الذي تعادل 2-2 أمام الزمالك فريق باتشيكو السابق في افتتاح الدوري، أمام البنك الأهلي بعد غد الاثنين ثم يستضيف الجيش الرواندي بإياب دور 32 بدوري أبطال أفريقيا لتعويض تعادله دون أهداف ذهابا.

والانتقال المحتمل لمرسيليا يشكل أكبر خطوة في مسيرة المدرب البالغ عمره 65 عاما والذي قاد مايوركا الإسباني سابقا وعمل في الصين والسعودية.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من بيراميدز أو مرسيليا صاحب المركز الرابع حاليا في الدوري الفرنسي بفارق أربع نقاط خلف بريست المتصدر قبل خوض قمة أمام البطل باريس سان جيرمان الأحد.

وفاز لاعب بورتو السابق بلقب وحيد بمسيرته التدريبية وهو الدوري البرتغالي مع بوافيستا في 2000-2001.

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