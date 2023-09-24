رابطة الدوري المصري تقرر تغريم الأهلي والمصري والزمالك وإيقاف مدحت عبدالهادي

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة توقيع عقوبة مالية على الأهلي 40 ألف جنيه بسبب مباراته مع المصري البورسعيدي في الجولة الأولي من منافسات مسابقة الدوري المحلي.

وذكرت الرابطة عبر مركزها الإعلامي السبت أنه تم توقيع عقوبة مالية قدرها 20 ألف جنيه على الأهلي وذلك لعدم تسليم قائمة المباراة في الموعد المحدد و20 ألف أخرى وذلك لتبادل السباب الجماعي مع جماهير النادي المصري.

وقالت إنه تم معاقبة المصري بنفس قيمة الغرامة المفروضة على الأهلي، مع إيقاف لاعبه باهر المحمدي مباراة واحدة وذلك بسبب الطرد بعد حصوله على إنذارين في المباراة.

وأضافت الرابطة أنه تم توقيع عقوبة مالية علي فيوتشر قيمتها 20 ألف جنيه وذلك لتأخر نزول الفريق لمدة خمس دقائق قبل بداية المباراة .

وأوضحت أنه تقرر إيقاف فيليب بيريز مدرب فريق بيراميدز لمدة أربع مباريات وتوقيع غرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه وذلك لطرده بسبب توجيه السباب للمنافس في مباراة الزمالك التي جرت بإستاد الدفاع الجوي.

وشددت على أنه تم أيضا إيقاف علاء رجب مدرب أحمال فريق الزمالك أربع مباريات وتوقيع غرامة مالية عليه وقيمتها 20 ألف جنيه وذلك لطرده بسبب سب المنافس ، وإيقاف مدحت عبدالهادي مدرب فريق الزمالك مباراتين وتوقيع غرامة مالية عليه وقيمتها 20 ألف جنيه وذلك بسبب السلوك غير الرياضي في المباراة نفسها.

وقالت إنه تم توقيع عقوبة مالية على الزمالك في مباراة بيراميدز قيمتها 20 ألف جنيه للسباب الجماعي من الجماهير ، وأضافت أنه تقرر إيقاف محمود علاء مباراة واحدة وذلك بسبب طرده بعد الحصول على إنذارين في المباراة.



تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز