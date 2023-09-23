الإنجليزي جيسي لينجارد يتدرب مع الاتفاق السعودي لمدة شهر

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

وافق مجلس إدارة نادي الاتفاق المنافس في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم أمس الجمعة على انضمام الدولي الإنجليزي السابق جيسي لينجارد لتدريبات الفريق لمدة شهر واحد.

وفاز الاتفاق، بقيادة المدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد، على ضيفه الطائي 4-3 ضمن الجولة السابعة للدوري يوم الخميس الماضي ليحتل المركز الرابع برصيد 16 نقطة متساويا مع التعاون صاحب المركز الثالث ويتأخر بنقطتين عن الاتحاد حامل اللقب والمتصدر الحالي.

وقال الاتفاق على منصة إكس للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقا باسم تويتر "وافقت إدارة نادي الاتفاق برئاسة سامر المسحل على توصية لجنة كرة القدم بقبول طلب المهاجم الإنجليزي جيسي لينجارد بالانضمام لتدريبات الفريق الأول بالاتفاق لمدة شهر واحد.

"يأتي اختيار لينجارد للاتفاق لما يملكه من تاريخ وعراقة إلى جانب نجومية لاعبي الفريق واحترافية العمل الإداري والفني بالنادي".

وتعاقد الاتفاق مع ديماري جراي جناح إيفرتون السابق وموسى ديمبلي والهولندي جورجينيو فينالدم وزميله السابق في ليفربول جوردان هندرسون والاسكتلندي جاك هندري.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز