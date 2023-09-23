رونالدو بعد تسجيله هدفين في الأهلي: أود الاستمرار إلى أن تقول ساقاي: كريستيانو انتهى الأمر

المصدر: رويترز

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تحدث البرتغالي كريستيانو رونالدو عن شغفه بكرة القدم وتسجيل الأهداف رغم تقدمه في السن بعدما سجل هدفين في فوز النصر 4-3 على ضيفه الأهلي في مباراة مثيرة بدوري المحترفين السعودي لكرة القدم الجمعة.

وبهدفيه أمام الأهلي، ارتفع رصيد النجم البرتغالي البالغ عمره 38 عاما إلى تسعة أهداف بسبع مباريات في صدارة هدافي المسابقة هذا الموسم بفارق ثلاثة أهداف أمام البرازيلي مالكوم لاعب الهلال بينما قلص فريقه الفارق الذي يفصله عن الصدارة، التي ينفرد بها الاتحاد حامل اللقب، إلى ثلاث نقاط.

وقال رونالدو في تصريحات لمحطة شركة الرياضة السعودية (إس.إس.سي) بعد المباراة "لا زلت أحب كرة القدم حتى في مثل سني، لا زلت أحب اللعب وتسجيل الأهداف والفوز بالمباريات و(أود) الاستمرار إلى أن تقول ساقاي: كريستيانو انتهى الأمر".

وأضاف لاعب ريال مدريد ويوفنتوس ومانشستر يونايتد السابق "لكن في الوقت الحالي أشعر أنني بحالة جيدة. لا زلت قادرا على مساعدة الفريق. لكن الليلة الأهم هو أننا فزنا بالمباراة ونحن بين أندية القمة في الدوري الآن".

وعن المباراة، قال قائد البرتغال "لقد كانت مباراة رائعة. قدمنا أداء جيدا جدا. لعبنا أمام منافس رائع. كنا نعرف أن المباراة ستكون صعبة لكن أعتقد أننا لعبنا بصورة أفضل وبدأنا بشكل جيد جدا وسجلنا هدفين.

"لكن أعتقد بالنسبة للجماهير كانت مباراة رائعة... شهدت أهدافا رائعة من الفريقين. نحن سعداء للغاية لأننا بين أندية قمة الترتيب وهذا ما نسعى لتحقيقه".

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