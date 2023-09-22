نقل شراحيلي لاعب الاتحاد السعودي إلى المستشفى

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن الاتحاد، حامل لقب دوري المحترفين السعودي لكرة القدم، أمس، نقل لاعبه أحمد شراحيلي إلى المستشفى، عقب خروجه مصاباً خلال الفوز 2-1 على الفتح.

واضطر شراحيلي إلى الخروج من أرضية الملعب محمولاً، بعدما سقط على الأرض ممسكاً بركبته اليسرى دون التحام مع أي لاعب آخر خلال الشوط الثاني.

وكتب الاتحاد، عبر منصة «إكس»: «نُقل اللاعب أحمد شراحيلي إلى المستشفى للوقوف أكثر على حالة إصابته التي تعرض لها خلال لقاء الاتحاد والفتح».

ونشر الاتحاد مقطع فيديو يظهر فيه المدافع مستلقياً على فراش داخل سيارة إسعاف.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز