النصر يستضيف الأهلي في أول مواجهة بين الكبار في الدوري السعودي

المصدر: رويترز

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سينتهي انتظار الجماهير لأول مواجهة بين الأربعة الكبار في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم عندما يستضيف النصر منافسه الأهلي يوم الجمعة.

ومنذ إعلان صندوق الاستثمارات السعودي الاستحواذ على 75 بالمئة في كل من أندية الاتحاد حامل اللقب والهلال والنصر والأهلي وتعاقد هذه الفرق مع العديد من اللاعبين البارزين كانت الجماهير في الانتظار.

وعاد الأهلي إلى دوري المحترفين ليجده مختلفا تماما عما تركه عندما هبط إلى الدرجة الثانية في 2022.

لكن جماهير الأهلي تدرك أن الطريق ما زال طويلا أمام فريقها لحصد لقبه الرابع في الدوري رغم التعاقد مع لاعبين مثل روبرتو فيرمينو ورياض محرز.

واستهل فريق المدرب الألماني ماتياس يايسله البطولة بشكل رائع بانتصاره في أول أربع مباريات لكنه سقط بقوة 5-1 أمام الفتح قبل انتصاره الصعب 3-2 على التعاون ليرفع رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثالث متأخرا بنقطة واحدة عن الهلال المتصدر.

وأحرز الأهلي 13 هدفا وهو رابع أقوى هجوم بين الأربعة الكبار والخامس بشكل عام في الدوري.

وقال محرز بعد الفوز على التعاون "نهدر الكثير من الفرص وعلينا استغلالها لتسجيل الأهداف".

كما يعاني الفريق في الناحية الدفاعية حيث اهتزت شباكه تسع مرات وهو الخط الأضعف بين الأربعة الكبار.

وما زال يايسله يحاول تطبيق أفكاره بعد توليه تدريب الفريق قبل أيام فقط من انطلاق الدوري.

وقال مدرب سالزبورج السابق "لم أكن موجودا في المعسكر الصيفي، لذا ما زلت أعمل مع الفريق على تصحيح الأخطاء وردي سيكون بنهاية الموسم".

وتنتظر الأهلي مهمة صعبة أمام النصر المنتشي بفوزه على بيروزي الإيراني في افتتاح مشواره في دوري أبطال آسيا، والانتصار في آخر أربع مباريات في الدوري ليعوض بدايته السيئة عندما خسر في أول مباراتين.

ويحتل النصر المركز السادس برصيد 12 نقطة، كما ترك قائده كريستيانو رونالدو بصمته بالوصول إلى سبعة أهداف ليتصدر قائمة هدافي الدوري.

ويملك النصر ثاني أقوى خط هجوم في الدوري برصيد 18 هدفا بعد تأقلم رونالدو مع السنغالي ساديو ماني والبرازيلي تاليسكا.

مواجهة سهلة

يأمل الهلال في تعويض جماهيره بعد التعادل المخيب أمام نافباهور الأوزبكي في بداية مشواره في دوري الأبطال عندما يحل ضيفا على ضمك المتعثر.

ويحتل ضمك المركز قبل الأخير بثلاث نقاط من ست مباريات متساويا مع الحزم متذيل الترتيب.

ولم يقدم البرازيلي نيمار الكثير في مشاركته الأولى الأساسية مع الهلال أمام نافباهور، وهز علي البليهي الشباك في الوقت المحتسب بدل الضائع لينقذ الفريق من الهزيمة.

وقال البليهي بعد المباراة "نعتذر للجماهير وسنسعى لتعويضها في المباريات المقبلة".

وسيكون الاتحاد حامل اللقب في مواجهة محفوفة بالمخاطر أمام الفتح المنتصر في آخر مباراتين.

وغاب كريم بنزيمة عن الفوز على ايه.جي.إم.كيه الأوزبكي في دوري الأبطال، كما لم يشارك في تدريب الفريق يوم الثلاثاء.

وتلقى الاتحاد، ثاني الترتيب برصيد 15 نقطة، ضربة أخرى بخروج المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله للإصابة في مواجهة ايه.جي.إم.كيه.

وقال الاتحاد في بيان إن حمد الله يعاني من إصابة في الكتف.

ولم يتضح موقف اللاعبين من المشاركة أمام الفتح سابع الترتيب برصيد 11 نقطة.

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