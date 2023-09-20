كولر يشيد بإمام عاشور بعد الفوز برباعية على المصري

المصدر: د ب أ

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عبر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق برباعية نظيفة على حساب المصري، في أولى جولات الموسم الجديد من بطولة الدوري المصري، كما انه سعيد بالأداء الذي قدمه أكثر من لاعب بالفريق، خاصة إمام عاشور بتمريراته المميزة.

وقال كولر في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء أنه سعيد للغاية بالنتيجة والأداء، وأضاف:" كل اللاعبين قدموا المطلوب منهم، وكانوا متميزين للغاية، وحققنا نتيجة طيبة في بداية مشوار المنافسة على اللقب".

وأوضح:"حققنا مكاسب عديدة من الفوز على المصري، وبالتأكيد نسعى للبناء على ذلك، ونستعد بقوة لكل المباريات من أجل تقديم أفضل ما يكون".

وشدد أنه سعيد بالأداء الذي قدمه أكثر من لاعب بالفريق، خاصة إمام عاشور بتمريراته المميزة، فيما أشار إلى أن الفرنسي أنتوني موديست ما زال حديث عهد بالفريق، ويحتاج إلى المزيد من الوقت للانسجام بشكل أكبر، وأنه يثق بشدة في قدرته على تحقيق إضافة قوية مع الفريق.



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