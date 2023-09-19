اتحاد الكرة المصري: طاهر زكريا رئيساً للجنة فض المنازعات

المصدر: د ب أ

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أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الثلاثاء تعيين المستشار طاهر زكريا الخولي رئيساً للجنة فض المنازعات.

وذكر اتحاد الكرة المصري عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" اليوم الثلاثاء أن مجلس الإدارة برئاسة جمال علام استقر علي تولي المستشار طاهر زكريا عبد المنعم الخولى منصب رئيس لجنة فض المنازعات بالاتحاد .

وتبدأ لجنة فض المنازعات برئاسة المستشار طاهر الخولى مهام عملها بالتزامن مع بدء الموسم الكروى الجديد 2023 - 2024، الذي انطلق أمس الاثنين.

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