الجزائر ومصر يتواجهان وديا في أبوظبي يوم 16 أكتوبر

المصدر: د ب أ

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يلتقي المنتخب الجزائري لكرة القدم نظيره المصري وديا يوم 16 تشرين الأول/أكتوبر المقبل بالعاصمة الإمارتية أبوظبي، ضمن الاستعدادات للتصفيات المؤهلة لنهائيات كاس العالم 2026، ونهائيات كأس امم إفريقيا المقررة مطلع العام المقبل بكوت ديفوار.

وقال عبود صالح باي، المدير الإعلامي للمنتخب الجزائري ، انه تم التوصل لاتفاق رسمي مساء اليوم الاثنين، بين الجهة المنظمة واتحادي الكرة الجزائري والمصري يقضي بإقامة المباراة يوم 16 اكتوبر بأبو ظبي بدلا من 17 من نفس الشهر، حتى يتسنى للاعبي الأهلي المصري اللحاق بمباراة فريقهم أمام سيمبا التنزاني في مسابقة الدوري الأفريقي.

وفي سياق متصل، كشف عبود، في تصريحات للإذاعة الجزائرية ان المنتخب الجزائري سيلعب مباراة ودية أخرى ستجمعه بمنتخب الرأس الأخضر يوم 12 أكتوبر المقبل، على ملعب " الشهيد داودي سليمان-حملاوي" بمدينة قسنطينة شرقي الجزائر.

ومن المنتظر ان ينتظم المنتخب الجزائري في معسكر إعدادي خلال فترة التوقف الدولي المقبلة الممتدة من التاسع إلى 17 أكتوبر.

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